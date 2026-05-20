Xi diz a Putin que hostilidades no Oriente Médio precisam acabar imediatamente
Presidente chinês classifica como "inaceitável" uma eventual retomada dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã
O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta quarta-feira (20) ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que as hostilidades no Oriente Médio precisam acabar "imediatamente" e que a situação na região chegou a um "ponto crítico". As declarações do líder chinês foram divulgadas pela agência estatal de notícias Xinhua.
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Uma eventual retomada dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã seria "inaceitável", segundo Xi, que recebeu Putin no Grande Salão do Povo, em Pequim, nesta quarta. O líder chinês afirmou ainda que a continuidade das negociações de paz é de fundamental importância e que o fim do conflito contribuirá para a estabilização do fornecimento de energia. Fonte: Dow Jones Newswires.