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MUNDO

Xi diz a Putin que hostilidades no Oriente Médio precisam acabar imediatamente

Presidente chinês classifica como "inaceitável" uma eventual retomada dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã

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Presidente da China, Xi Jinping, se encontra com par russo, Vladimir Putin, no Kremlin Presidente da China, Xi Jinping, se encontra com par russo, Vladimir Putin, no Kremlin  - Foto: Sergei Karpukhin/AFP

O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta quarta-feira (20) ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que as hostilidades no Oriente Médio precisam acabar "imediatamente" e que a situação na região chegou a um "ponto crítico". As declarações do líder chinês foram divulgadas pela agência estatal de notícias Xinhua.

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Uma eventual retomada dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã seria "inaceitável", segundo Xi, que recebeu Putin no Grande Salão do Povo, em Pequim, nesta quarta. O líder chinês afirmou ainda que a continuidade das negociações de paz é de fundamental importância e que o fim do conflito contribuirá para a estabilização do fornecimento de energia. Fonte: Dow Jones Newswires.

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