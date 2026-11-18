Internacional
Xi diz a Trump que deseja uma "relação construtiva" e "estável"
"Espero, com muito interesse, manter uma troca profunda de opiniões com o senhor", afirmou o presidente chinês
O presidente dos EUA, Donald Trump (C), caminha com o presidente da China, Xi Jinping (D), após chegar ao Aeroporto Internacional de Shenzhen Baoan para participar da Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em Shenzhen - Foto: Mandel Ngan/POOL/AFP
O presidente chinês, Xi Jinping, disse nesta quarta-feira (18) ao seu homólogo americano, Donald Trump, que deseja uma "relação construtiva e estrategicamente estável" entre os dois países, ao recebê-lo no aeroporto de Shenzhen, informou a agência estatal Xinhua.
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"Espero, com muito interesse, manter uma troca profunda de opiniões com o senhor (...) com o objetivo de promover uma relação construtiva e estrategicamente estável entre as nossas duas nações, uma relação baseada nos fundamentos do respeito mútuo, da equidade e da reciprocidade", disse Xi a Trump.