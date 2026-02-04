A- A+

política Xi diz a Trump que diferenças podem ser resolvidas com "respeito" e adverte sobre Taiwan Trump e Xi discutiram comércio internacional, Taiwan, a guerra da Rússia na Ucrânia e uma possível visita do presidente americano à China

O presidente chinês, Xi Jinping, disse ao seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, em um telefonema nesta quarta-feira (4), que os dois países podem resolver as questões bilaterais com respeito mútuo, informou a mídia estatal chinesa.

"Ao abordar as questões uma a uma e construindo continuamente a confiança mútua, podemos encontrar o caminho certo para que os dois países convivam em harmonia", disse Xi, segundo a emissora estatal CCTV.

"Que 2026 seja um ano em que China e Estados Unidos, como duas grandes potências, avancem em direção ao respeito mútuo, à coexistência pacífica e à cooperação mutuamente benéfica", acrescentou.

Trump comentou a ligação em uma publicação em sua plataforma, Truth Social, afirmando: "O relacionamento com a China, e meu relacionamento pessoal com o presidente Xi, é extremamente bom, e ambos estamos cientes da importância de que continue assim".

Trump e Xi discutiram comércio internacional, Taiwan, a guerra da Rússia na Ucrânia e uma possível visita do presidente americano à China.

Xi afirmou que "a questão de Taiwan é o tema mais importante nas relações China e Estados Unidos".

"Os Estados Unidos devem manejar a venda de armas para Taiwan com cautela", disse Xi, segundo a emissora estatal CCTV.

China e Taiwan estão politicamente separadas desde 1949, quando as tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek perderam a guerra civil contra os comunistas de Mao Tsé-Tung e fugiram para a ilha.

No entanto, Pequim considera Taiwan parte de seu território e não descarta o uso da força para retomar seu controle.

Veja também