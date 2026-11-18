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Internacional Xi e Putin se reúnem antes de cúpula trilateral histórica com Trump Ambos se encontraram em Shenzhen, o polo tecnológico do sul da China que nesta semana recebe os líderes dos 21 membros do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC)

O presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, tiveram uma longa reunião nesta quarta-feira (18) à margem da cúpula da APEC na China, um dia antes de um encontro trilateral histórico com o presidente americano Donald Trump.

Xi e Putin se reuniram em Shenzhen, o polo tecnológico do sul da China que nesta semana recebe os líderes dos 21 membros do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

O presidente chinês defendeu a intensificação dos laços políticos e militares com a Rússia, informou a imprensa estatal.

Xi afirmou que "as partes devem aproveitar os mecanismos de intercâmbio entre os governos, os órgãos legislativos, as Forças Armadas e os partidos políticos, para garantir que o consenso alcançado pelos chefes de Estado seja implementado de maneira efetiva", segundo um comunicado divulgado pela agência de notícias chinesa Xinhua.

Os presidentes passaram mais de duas horas reunidos.

Segundo fontes do governo russo, Xi e Putin deveriam discutir vários temas, de energia a finanças e, depois, em um formato mais restrito, política externa, incluindo a Ucrânia e a Coreia do Norte.

A reunião de quinta-feira com Trump despertou temores de que os três líderes possam decidir o destino da Ucrânia sem consultar Kiev ou a Europa, ou que busquem dividir o mundo em esferas de influência.

Washington deu a entender que não era provável uma discussão sobre o conflito na Ucrânia, um tema que Xi reitera não ser problema da China. Mas Trump afirmou que a questão será abordada.

Pequim limitou-se a anunciar que os líderes devem manter "trocas de opiniões aprofundadas sobre a salvaguarda da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências".

Também devem discutir a guerra no Irã e o desarmamento nuclear, segundo Washington, após o fim, em fevereiro, de um tratado bilateral entre Estados Unidos e Rússia sobre armas atômicas e diante do pedido reiterado de Pequim para que os dois países reduzam seus arsenais.

"Muito útil"

Putin chega ao encontro trilateral depois de anos de marginalização por parte do Ocidente. O isolamento começou quando Moscou iniciou o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Ucrânia em 2022.

Ao discursar algumas horas antes para empresários reunidos na APEC, Putin considerou que a cúpula trilateral com Xi e Trump será "muito útil".

"No momento em que os riscos político-militares aumentam, o que é desesperadamente necessário é unidade em vez de divisão (...) e diálogo em vez de ultimatos", declarou o presidente russo.

Ele afirmou que as sanções ocidentais impostas à Rússia pela guerra na Ucrânia fracassaram e não foram "capazes de interromper completamente o crescimento, nem de destruir as economias da concorrência".

Algumas horas depois, no entanto, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, advertiu, diante do mesmo auditório, que as medidas contra a Rússia "serão intensificadas" se a guerra prosseguir.

Xi, por sua vez, pediu aos empresários uma cooperação internacional maior nas áreas de inteligência artificial e de livre comércio.

"Começando por reduzir tarifas, ampliar o acesso e explorar regulações e normas de gestão, a China fará uma reforma profunda", afirmou Xi ao inaugurar o evento.

Kim e reunião com Sheinbaum

Trump chegou nesta quarta-feira em Shenzhen, procedente das Filipinas, onde se reuniu na terça-feira com os líderes da aliança de segurança Quad, formada por Austrália, Japão e Índia e que busca conter a influência regional da China.

O republicano estava nas Filipinas para a reunião de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Ele disse que planeja manter conversas bilaterais com Putin durante a visita à China, onde, segundo ele, o líder norte-coreano Kim Jong Un também "gostaria de estar".

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, não confirmou a possível reunião com Kim. "Se temos um problema com a Coreia do Norte, a única forma de resolvê-lo é dialogando com eles", disse em Manila.

Por sua vez, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou um breve encontro com Trump nesta quarta-feira, no âmbito da APEC, fórum do qual seu país faz parte como membro latino-americano, ao lado do Chile e Peru.

Depois de visitar um hospital em Shenzhen, a mandatária disse que pretendia falar com o homólogo americano sobre como "avançam as negociações" a respeito do T-MEC, o acordo comercial que compartilham com o Canadá.

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