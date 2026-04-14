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União

Xi e Sánchez se comprometem a fortalecer o multilateralismo durante encontro em Pequim

Espanha está em busca de fortalecer laços políticos e comerciais com a China, em meio a uma relação tensa com os Estados Unidos

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O presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez chegam para reunião bilateral na Casa de Hóspedes Diaoyutai, em Pequim O presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez chegam para reunião bilateral na Casa de Hóspedes Diaoyutai, em Pequim  - Foto: Andres Martinez Casares / POOL / AFP

O presidente da China, Xi Jinping, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, se comprometeram nesta terça-feira (14) a aprofundar as relações entre os dois países e a fortalecer o multilateralismo durante uma reunião em Pequim.

"Devemos fortalecer a comunicação, consolidar a confiança mútua, cooperar estreitamente, opor-nos ao retrocesso do mundo à lei da selva e salvaguardar conjuntamente o multilateralismo genuíno", disse o líder chinês ao recepcionar Sánchez no Grande Salão do Povo.

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A Espanha está em busca de fortalecer laços políticos e comerciais com a China, em meio a uma relação tensa com os Estados Unidos. No mês passado, Sánchez foi alvo da ira do presidente americano, Donald Trump, ao negar o uso de bases militares e fechar o espaço aéreo espanhol para aeronaves utilizadas nos ataques ao Irã.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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