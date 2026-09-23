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Xi Jinping afirma que China e EUA devem ser "parceiros, e não rivais"
O líder chinês se reúne com Trump nesta quarta
"Nossos dois países devem ser parceiros, e não rivais", afirmou Xi, segundo declarações por escrito divulgadas pela agência estatal de notícias Xinhua - Foto de Brendan Smialowski / AFP
O presidente chinês Xi Jinping pediu uma cooperação mais estreita com os Estados Unidos, horas depois de chegar a Washington nesta quarta-feira (23) para se reunir com seu par Donald Trump.
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"Nossos dois países devem ser parceiros, e não rivais", afirmou Xi, segundo declarações por escrito divulgadas pela agência estatal de notícias Xinhua.
"Os povos chinês e americano têm desfrutado de intercâmbios amistosos de longa data, e nossos interesses estão profundamente entrelaçados", acrescentou.