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Xi Jinping afirma que China e EUA devem ser "parceiros, e não rivais"

O líder chinês se reúne com Trump nesta quarta

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"Nossos dois países devem ser parceiros, e não rivais", afirmou Xi, segundo declarações por escrito divulgadas pela agência estatal de notícias Xinhua"Nossos dois países devem ser parceiros, e não rivais", afirmou Xi, segundo declarações por escrito divulgadas pela agência estatal de notícias Xinhua - Foto de Brendan Smialowski / AFP

O presidente chinês Xi Jinping pediu uma cooperação mais estreita com os Estados Unidos, horas depois de chegar a Washington nesta quarta-feira (23) para se reunir com seu par Donald Trump.

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"Nossos dois países devem ser parceiros, e não rivais", afirmou Xi, segundo declarações por escrito divulgadas pela agência estatal de notícias Xinhua.

"Os povos chinês e americano têm desfrutado de intercâmbios amistosos de longa data, e nossos interesses estão profundamente entrelaçados", acrescentou.

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