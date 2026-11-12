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Ásia Xi Jinping afirma que Taiwan será reunificada à China e diz que processo é 'inevitável' Reunificação completa da pátria deve ser realizada e certamente será realizada", disse Xi durante uma cerimônia no Grande Salão do Povo, na capital chinesa

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quinta-feira, 12, que a reunificação de Taiwan com o território chinês é inevitável e representa uma missão histórica do Partido Comunista. Em discurso em Pequim, o líder defendeu uma solução pacífica para a questão, mas reiterou que a incorporação da ilha será concretizada. O governo taiwanês rejeitou as declarações.

"A maré da história não pode ser detida. A reunificação completa da pátria deve ser realizada e certamente será realizada", disse Xi durante uma cerimônia no Grande Salão do Povo, na capital chinesa, segundo informações da agência Reuters. O discurso marcou os 160 anos do nascimento de Sun Yat-sen, revolucionário que ajudou a liderar a revolta de 1911, responsável pelo fim de séculos de domínio imperial e pela criação da República da China.

Pequim considera Taiwan parte de seu território, embora a ilha seja governada de forma independente e rejeite as reivindicações de soberania chinesas. O governo de Xi defende o modelo de autonomia conhecido como "um país, dois sistemas", que não conta com o apoio dos principais partidos políticos taiwaneses.

O Conselho de Assuntos Continentais de Taiwan afirmou que tanto o governo quanto a população da ilha rejeitam a proposta, que, segundo o órgão, representaria a submissão ao regime autoritário do Partido Comunista Chinês.

"Quanto à formulação sobre a unificação de Taiwan, ela não é muito diferente da utilizada no passado", disse o porta-voz do conselho, Liang Wen-chieh, a jornalistas.

Xi declarou que Pequim mantém o compromisso com a reunificação pacífica e está disposta a dialogar com Taiwan, desde que seja respeitado o princípio de Uma Só China. A posição chinesa considera que os dois lados do Estreito de Taiwan pertencem a um único país. O presidente também pediu que os habitantes da ilha se unam aos demais chineses para combater o que classificou como forças separatistas.

Apesar de não ter mencionado o uso da força no discurso, a China nunca descartou uma ação militar para assumir o controle de Taiwan. As Forças Armadas chinesas mantêm operações frequentes nas proximidades da ilha e ampliam sua presença no Pacífico.

Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, 29 aeronaves militares chinesas, entre caças J-16 e drones, foram detectadas nas proximidades do território a partir de quinta-feira. Os equipamentos participavam de uma patrulha conjunta de prontidão para combate, em coordenação com navios de guerra chineses.

As declarações de Xi foram feitas uma semana antes da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), prevista para ocorrer em Shenzhen, no sul da China. Durante o encontro, o presidente chinês deverá se reunir novamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O discurso também ocorre pouco mais de duas semanas antes de eleições locais em Taiwan.

No mês passado, o governo taiwanês recomendou que a população evitasse participar de eventos organizados pela China em homenagem a Sun Yat-sen, por considerar que Pequim apresenta uma interpretação distorcida de seu legado.

A figura do revolucionário é reivindicada pelos dois governos. Na China, Sun é considerado um herói nacional e precursor da revolução comunista de 1949, que levou o governo derrotado da República da China a se transferir para Taiwan.

Na ilha, ele é oficialmente reconhecido como o "pai da nação", e seu retrato está exposto no gabinete presidencial. Taiwan também contesta as tentativas de Pequim de reivindicar o protagonismo chinês na Segunda Guerra Mundial. O governo taiwanês afirma que foi a República da China que combateu ao lado dos Aliados, uma vez que a República Popular da China só foi fundada em 1949.

O presidente taiwanês, Lai Ching-te, e seu partido, o Democrático Progressista (DPP), defendem a identidade própria da ilha. Pequim classifica Lai como separatista e se recusa a dialogar com ele. O líder taiwanês, por sua vez, afirma que somente a população local pode decidir o futuro do território.

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