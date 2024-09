A- A+

ÁSIA Xi Jinping pede 'reunificação' da China com Taiwan às vésperas de festa nacional As relações entre o governo chinês e o de Taiwan estão em seu ponto mais baixo desde que Tsai Ing-wen assumiu a presidência da ilha em 2016

O presidente chinês, Xi Jinping, reiterou nesta segunda-feira (30) seu chamado à "reunificação" da China com Taiwan, na véspera da festa nacional pelo 75º aniversário da República Popular da China.

"Conseguir a reunificação completa da pátria é a aspiração comum do povo chinês", afirmou Xi diante de milhares de pessoas reunidas em Pequim para um banquete em honra à festa nacional de 1º de outubro.

"É uma tendência irreversível, uma questão de justiça, conforme a vontade popular. Ninguém pode deter a marcha da história", destacou.

A República Popular da China foi fundada em 1º de outubro de 1949 pelo então líder Mao Zedong, após a vitória do exército comunista em uma guerra civil que durou duas décadas.

O conflito opôs o exército comunista às forças rivais da "República da China", que se refugiaram, junto com muitos civis, na ilha de Taiwan, uma das poucas partes do território que os comunistas não haviam conquistado.

"Taiwan é um território sagrado para a China. As pessoas de ambos os lados do estreito de Taiwan têm laços de sangue, e esses laços familiares sempre serão mais fortes do que os demais", disse Xi Jinping nesta segunda-feira.

As relações entre o governo chinês e o de Taiwan estão em seu ponto mais baixo desde que Tsai Ing-wen assumiu a presidência da ilha em 2016.

Tsai foi sucedida em maio de 2024 por Lai Ching-te, que, como sua predecessora, é a favor de cortar laços com a China continental.

