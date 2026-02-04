Qua, 04 de Fevereiro

DIPLOMACIA

Xi Jinping conversou por telefone com Trump, afirma imprensa estatal chinesa

A ligação aconteceu pouco depois de Xi ter conversado por videoconferência com o presidente da Rússia, Vladimir Putin

O presidente chinês Xi Jinping, e o presidente americano Donald TrumpO presidente chinês Xi Jinping, e o presidente americano Donald Trump - Foto: Evgenia Novozhenina e Saul Loeb / diversas fontes / AFP

O presidente da China, Xi Jinping, conversou nesta quarta-feira (4) por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou a imprensa estatal de Pequim, sem revelar detalhes.

A ligação aconteceu pouco depois de Xi ter conversado por videoconferência com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os dois elogiaram as relações "estabilizadoras" entre os países, em um contexto internacional turbulento.

