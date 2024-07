Xi Jinping, da China, e Georgia Meloni, da Itália, falam sobre estreitarem laços econômicos

A- A+

O presidente da China, Xi Jinping, pediu mais cooperação com a Itália durante uma reunião com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni nesta segunda-feira, 29, mais cedo. Ele afirmou que os dois países eram os extremos da histórica rota comercial da Rota da Seda, e apelou para retomarem contatos mais profundos.

Meloni tirou a Itália da Iniciativa Cinturão e Rota da China em dezembro, mas assinou um acordo no domingo, 28, que fornece um novo caminho para os dois países cooperarem em comércio e outras questões.

A Iniciativa Cinturão e Rota, uma das políticas de assinatura de Xi, visa construir infraestrutura de energia e transporte ao redor do mundo para estimular o comércio global e, ao mesmo tempo, aprofundar os laços da China com outras nações.

"A China e a Itália estão localizadas em extremos opostos da antiga Rota da Seda", disse Xi a Meloni, "e as trocas amigáveis de longa data entre os dois países fizeram contribuições importantes para o aprendizado mútuo das civilizações oriental e ocidental", completou.

Meloni disse que a Itália poderia desempenhar um "papel importante" no relacionamento da China com a União Europeia e na criação de relações comerciais equilibradas.

A UE impôs tarifas provisórias de até 37,6% sobre veículos elétricos fabricados na China no início de julho. O apoio da China à Rússia depois que ela invadiu a Ucrânia prejudicou ainda mais as relações com a UE

