Xi Jinping diz a premiê da Holanda que avanço chinês superará restrições de tecnologia

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quarta-feira, 27, ao primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, que as tentativas de restringir o acesso chinês à tecnologia não interromperão o avanço de seu país. A Holanda impôs exigências de licenciamento para exportações em 2023 sobre a venda de maquinário que pode produzir processadores avançados de chips.

A medida ocorre após os Estados Unidos bloquearem o acesso chinês a chips avançados e a equipamento para fabricá-los, citando questões de segurança, e pedirem a aliados que façam o mesmo.

Uma reportagem online da estatal CCTV não mencionava maquinário para chips, mas citava Xi dizendo que a criação de barreiras científicas e tecnológicas e a fragmentação das cadeias industrial e de suprimentos levariam a divisões e confrontações.

"O povo chinês também tem o direito ao desenvolvimento legítimo, e nenhuma força pode interromper o ritmo do progresso e do desenvolvimento científico e tecnológico da China", afirmou Xi, segundo o meio estatal. Fonte: Associated Press.





