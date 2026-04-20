Guerra no Oriente Médio
Xi Jinping diz ao príncipe saudita que tráfego deve prosseguir em Ormuz
Presidente Chinês também ressaltou que o país "defende um cessar-fogo imediato e total", segundo a emissora estatal CCTV
O presidente chinês, Xi Jinping, disse ao príncipe-herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em uma conversa telefônica nesta segunda-feira, que "o tráfego normal deve ser mantido" através do estratégico Estreito de Ormuz, informou a imprensa estatal.
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Xi também ressaltou durante a conversa que a China "defende um cessar-fogo imediato e total", segundo a emissora estatal CCTV.