A- A+

EUA E CHINA Xi Jinping diz que terá mais 2 encontros com Trump neste ano e vê relação mais estável com EUA As declarações foram feitas à imprensa antes de os dois líderes iniciarem uma breve reunião para tomar chá na Casa Branca

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta sexta-feira, 25, que ainda terá outras duas oportunidades de se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, até o fim deste ano, ao destacar uma perspectiva mais positiva para as relações entre as duas maiores economias do mundo.

As declarações foram feitas à imprensa antes de os dois líderes iniciarem uma breve reunião para tomar chá na Casa Branca.

"Nos meses restantes deste ano, haverá mais duas oportunidades para nos encontrarmos", disse Xi.

A primeira será durante a reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês), prevista para meados de novembro, em Shenzhen, na China, e a segunda na cúpula do G20, marcada para meados de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos.

Xi também convidou Trump e a primeira-dama, Melania Trump, para visitarem a China e disse enxergar "um futuro mais brilhante" para a relação bilateral.

O líder chinês afirmou ainda que os dois lados concordaram em dar "novo conteúdo" às relações e defendeu uma parceria baseada em "estabilidade estratégica, respeito, equidade e reciprocidade".

Trump, por sua vez, avaliou que os encontros com a delegação chinesa produziram "avanços tremendos" e resultados positivos para os dois países. "Foi muito, muito produtivo", declarou.

O republicano acrescentou que continuará falando "muito" com Xi.

Trump também disse que os agricultores americanos "ficarão muito felizes" com os resultados das conversas, sem detalhar medidas, e afirmou que "muitas coisas muito positivas aconteceram".

Veja também