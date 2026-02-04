Xi Jinping e Vladimir Putin conversam por videoconferência

A- A+

O presidente da China, Xi Jinping, participou nesta quarta-feira (4) de uma videoconferência com seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, informou a agência oficial Xinhua, que não revelou o conteúdo da conversa.

Os dois países mantêm fortes laços econômicos, diplomáticos e militares, que foram intensificados desde a invasão russa da Ucrânia em 2022.

Xi e Putin trocaram mensagens de felicitações pelo Ano Novo em 31 de dezembro. Os dois se reuniram na capital chinesa em setembro. Em maio, Xi visitou Moscou.

A videoconferência entre Xi e Putin aconteceu no momento em que o governo dos Estados Unidos afirma que está um pouco mais próximo de alcançar um acordo para acabar com o conflito na Ucrânia.

Delegados da Rússia e da Ucrânia iniciam nesta quarta-feira uma nova rodada de conversas em Abu Dhabi, com a presença de representantes dos Estados Unidos.

