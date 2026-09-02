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Internacional

Xi Jinping insta presidente egípcio a se opor à 'interferência externa' no Oriente Médio

Presidente chinês visita o Egito pela primeira vez depois de uma década

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O presidente chinês Xi Jinping (2&ordm; à esquerda) ouve seu homólogo egípcio Abdel Fattah al-Sisi (à direita), enquanto sua esposa, Peng Liyuan (ao centro), observa, após sua chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo em 1&ordm; de setembro de 2026O presidente chinês Xi Jinping (2º à esquerda) ouve seu homólogo egípcio Abdel Fattah al-Sisi (à direita), enquanto sua esposa, Peng Liyuan (ao centro), observa, após sua chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo em 1º de setembro de 2026 - Foto: Khaled Desouki/POOL/AFP

O presidente chinês Xi Jinping disse ao seu homólogo egípcio, Abdel Fatah al Sisi, nesta quarta-feira (2), que ele deve ser contra a "interferência externa" no Oriente Médio, informou a agência de notícias Xinhua, após o encontro entre os dois líderes.

"Devemos defender o princípio de que os povos do Oriente Médio são donos de seus próprios assuntos, nos opor à interferência externa e apoiar os países da região no fortalecimento do diálogo sobre a paz e a segurança", disse Xi ao mandatário egípcio.

O presidente chinês visita o Egito pela primeira vez depois de uma década. Pequim busca consolidar sua presença na região, no contexto da guerra entre Estados Unidos e Irã, que começou em fevereiro.

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No mês passado, Washington prometeu isolar economicamente Teerã e ameaçou ampliar as sanções a seus parceiros. A China, por ser um importante comprador de petróleo iraniano, assegurou salvaguardar seus interesses.

Durante as conversas com o governo do Cairo, Pequim declarou estar disposto a ajudar a proteger o transporte marítimo nesta região rica em energia, abalada desde o início da guerra.

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