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Ásia

Xi Jinping pede modernização das forças armadas da China em reunião do Partido Comunista

Paralelamente, um porta-voz da Guarda Costeira informou que uma patrulha de rotina foi realizada nesta sexta-feira (31) nas águas a leste de Taiwan

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O Presidente chinês, Xi Jinping, pede modernização das forças armadas da China em reunião do Partido ComunistaO Presidente chinês, Xi Jinping, pede modernização das forças armadas da China em reunião do Partido Comunista - Foto: Jessica Lee/POOL/AFP

O presidente da China, Xi Jinping, pediu esforços para a modernização das forças armadas do país durante uma reunião do Politburo do Partido Comunista, nesta sexta-feira, 31. Segundo a agência Xinhua, o líder chinês projetou a busca de "progressos decisivos" na área de defesa nacional. Paralelamente, um porta-voz da Guarda Costeira da China informou que uma patrulha de rotina foi realizada nesta sexta-feira (31) nas águas a leste de Taiwan, com o objetivo de garantir "a navegação normal e a ordem operacional" na região.

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