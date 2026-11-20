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influência Xi Jinping projeta a influência global da China após receber Trump e Putin na Apec Xi recebeu os líderes de 21 economias que representam cerca de 60% da atividade econômica global

As reuniões de alto nível desta semana no polo tecnológico da China deram ao presidente Xi Jinping uma vitória, reforçando sua imagem como figura central na diplomacia global e demonstrando o status de superpotência do país. Ele também convocou o primeiro encontro formal das três maiores potências nucleares: Estados Unidos, Rússia e China.

Como anfitrião da cúpula anual da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), na quarta e quinta-feira, Xi recebeu os líderes de 21 economias que representam cerca de 60% da atividade econômica global.

"A história nos ensina que, quando as grandes potências vivem em harmonia, o mundo está em paz, e quando se confrontam, o mundo mergulha no caos", disse Xi na quinta-feira, 19, antes de iniciar discussões a portas fechadas com o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na sexta-feira, as reuniões entre Xi e outros líderes estrangeiros continuaram.

O encontro entre as três potências resultou em uma declaração conjunta com poucos compromissos, além de ter sido abordada questões importantes de forma substancial.

"Eles estão aproveitando esta oportunidade para destacar que a China é uma grande potência e que ocupa uma posição diferenciada em relação a outros países", disse Hoo Tiang Boon, professor de política externa chinesa na Universidade Tecnológica de Nanyang

Xi e Trump realizaram seu terceiro encontro este ano, destacando a afinidade pessoal que construíram - algo que ambos consideraram importante para a relação bilateral entre suas nações.

Não houve anúncios sobre as tensões comerciais existentes entre os dois países, além de que não foram feitos anúncios sobre a estrutura esperada para viabilizar o comércio de bens não sensíveis, no valor de US$ 30 bilhões para cada lado.

A questão de saber se a afinidade pessoal entre Xi e Trump perdurará será colocada à prova em breve, segundo Craig Singleton, pesquisador sênior e diretor do Programa sobre a China na Foundation for Defense of Democracies.

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