A- A+

EUA E CHINA Xi Jinping reforça necessidade de cooperção entre EUA e China em IA e comércio Sobre IA, ele disse que China e EUA são duas superpotências tecnológicas e que ambos têm capacidade e responsabilidade de gerenciá-la

O presidente da China, Xi Jinping, reafirmou nesta quinta-feira, 24, a necessidade de Washington e Pequim trabalharem juntos para gerenciar a inteligência artificial (IA) e incentivar o diálogo econômico e comercial.

Em coletiva de imprensa ao lado de Donald Trump, na Casa Branca, Xi ressaltou estar disposto a trabalhar com os EUA para conduzir o rumo das relações bilaterais e intensificar a cooperação no combate ao narcotráfico. "Portas da China estão abertas, e convidamos empresas americanas a investir na China", acrescentou

Sobre IA, ele disse que China e EUA são duas superpotências tecnológicas e que ambos têm capacidade e responsabilidade de gerenciá-la. "Precisamos garantir que IA esteja sempre sob controle humano".

Segundo ele, a competição das duas maiores economias globais precisa ser "saudável", com ambos ganhando, e que tanto Washington quanto Pequim devem manter a comunicação de suas forças armadas.

O líder chinês ainda agradeceu a recepção na Casa Branca e parabenizou os EUA por seus 250 anos de independência.

Cerimônia militar

Trump e Xi Jinping, participaram de uma cerimônia militar no Jardim das Rosas, da Casa Branca. O dois líderes ainda terão reuniões bilaterais nesta quinta.

Veja também