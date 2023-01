A- A+

CHINA Xi Jinping vê 'luz da esperança' em meio a nova onda de Covid-19 na China A China encerrou, em 7 de dezembro, sua rígida política de "Covid zero"

O presidente chinês, Xi Jinping, garantiu, neste sábado (31), que vê "a luz da esperança" em meio a rápida propagação de uma nova onda de Covid-19, causada pelo levantamento das restrições sanitárias em seu país.

"A prevenção e o controle da epidemia entraram em uma nova fase. Ainda estamos em um momento difícil", mas "a luz da esperança está diante de nós", declarou o presidente em um discurso televisionado de Ano Novo.

Quase três anos após o surgimento dos primeiros casos de coronavírus em Wuhan (centro), a China encerrou, em 7 de dezembro, sua rígida política de "Covid zero".

Até então, a população estava amplamente protegida por testes de detecção generalizados e o monitoramento de deslocamentos, assim como por confinamentos e quarentenas obrigatórias quando infecções eram descobertas.

Essas medidas extremas, que mantiveram a China amplamente isolada do resto do planeta, atingiram a segunda maior economia do mundo e provocaram em novembro protestos contra o governo comunista.

Desde que as restrições foram levantadas, os hospitais chineses passaram a receber uma grande quantidade de doentes, a maioria idosos vulneráveis que não foram vacinados. Em muitas farmácias, os remédios contra a febre esgotaram.

