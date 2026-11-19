A- A+

taiwan Xi pede que EUA "façam a coisa certa" sobre Taiwan; Trump diz não apoiar independência da ilha Líder chinês defendeu ainda a continuidade da cooperação entre os dois países no combate ao tráfico de drogas, deportação de imigrantes irregulares e no enfrentamento de fraudes

O presidente da China, Xi Jinping, discutiu a questão de Taiwan em encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira, 19. Xi afirmou que Washington deve "fazer a coisa certa" em relação à ilha, de acordo com comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês.

Na conversa, Xi pediu que os Estados Unidos evitem provocar grandes turbulências nas relações bilaterais. Trump afirmou que Washington não apoia a independência de Taiwan, informou a chancelaria chinesa.

Em relato publicado pela agência de notícias Xinhua, Xi também afirmou que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada. Ele defendeu que todos os esforços sejam feitos para evitar esse tipo de conflito e pediu respeito ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, a fim de preservar a estabilidade estratégica global.

O líder chinês defendeu ainda a continuidade da cooperação entre os dois países no combate ao tráfico de drogas, na deportação de imigrantes em situação irregular e no enfrentamento de fraudes por meio de telecomunicações e da internet.

Trump afirmou que as relações comerciais e de investimento entre as duas potências estão se fortalecendo e destacou os avanços da cooperação em áreas como o combate ao tráfico de fentanil.

Xi ressaltou, contudo, que a construção de uma relação estratégica estável e construtiva exige novas iniciativas, disposição para assumir riscos e compromisso com resultados concretos. Para ele, implementar os entendimentos alcançados pelos dois chefes de Estado é fundamental para preservar a atual trajetória positiva das relações bilaterais.

Veja também