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CHINA Xi Jinping discursa no 105º aniversário da fundação do Partido Comunista da China Presidente chinês destacou os esforços do partido para a revitalização da nação chinesa e afirmou que a completa reunificação da China é uma missão inabalável do partido

O presidente chinês, Xi Jinping, que também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), iniciou um discurso no encontro em celebração ao 105º aniversário da fundação do Partido na manhã desta quarta-feira (1º), em Beijing.



O Partido Comunista da China (PCCh) liderou o povo chinês na escrita do mais magnífico épico da história milenar da nação chinesa por meio de esforços incessantes, disse Xi Jinping.

Xi Jinping, também presidente da Comissão Militar Central, destacou ainda que os esforços dos últimos 105 anos transformaram fundamentalmente o futuro do povo chinês, abriram o caminho certo para alcançar a grande revitalização da nação chinesa e demonstraram a forte vitalidade do marxismo, disse.

Eles também produziram uma influência profunda no curso da história mundial e fizeram do PCCh um poderoso Partido Comunista, disse o líder.



Todos os membros do Partido Comunista da China (PCCh) devem manter-se firmes em suas convicções e seguir em frente com esforços contínuos para cumprir as missões do Partido na nova era e na nova jornada, afirmou Xi Jinping.



Prerrogativas

O presidente chinês fez relevantes declarações sobre a essência e os deveres do partido:

Todo o Partido deve aderir à teoria básica, à linha básica e à política básica do Partido.

Todo o Partido deve sempre contar com o povo para realizar grandes feitos históricos.

Todo o Partido deve responder ativamente aos riscos e desafios no caminho a seguir.

Todo o Partido deve promover continuamente a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Todo o Partido deve avançar na autogovernança partidária plena e rigorosa com esforços sustentados.

Forças armadas



Ele exigiu esforços para alcançar as metas para o centenário do Exército de Libertação Popular (ELP) em 2027 e elevar as forças armadas do povo a padrões de nível mundial em um ritmo mais acelerado.

Xi também pediu esforços para salvaguardar resolutamente a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento da China, além de dar maiores contribuições para a salvaguarda da paz e do desenvolvimento mundiais.

O Partido Comunista da China (PCCh) possui boas qualidades que não têm paralelo entre outros partidos políticos e forças políticas, disse Xi Jinping, acrescentando que o PCCh mantém seu compromisso com a busca da verdade e sempre segue a direção certa.

Ele observou que o Partido está profundamente enraizado no povo e conta sempre com uma base sólida.

Xi disse que o PCCh assume corajosamente suas missões históricas e sempre mantém uma iniciativa estratégica em mãos.



Desenvolvimento

O PCCh acompanha as tendências de desenvolvimento e permanece na vanguarda dos tempos, conforme Xi.

Ele acrescentou que o PCCh tem a coragem e a capacidade de lutar e está sempre confiante em vencer.

O PCCh concentra-se no constante autoaperfeiçoamento e está sempre cheio de vitalidade, disse Xi.



Promover a prosperidade e estabilidade de longo prazo em Hong Kong e Macau é essencial para realizar a revitalização nacional, destacou Xi Jinping.

Resolver a questão de Taiwan e realizar a completa reunificação da China é uma missão histórica e um compromisso inabalável do Partido Comunista da China (PCCh), disse Xi Jinping

Ele prometeu ações resolutas para combater os separatistas que buscam a "independência de Taiwan", opor-se à interferência externa e promover a reunificação nacional.

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