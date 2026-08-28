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Internacional Xi, Putin e Modi se reúnem em meio a degelo da relação Índia-China e com presença do Irã O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, também estará presente, enquanto Teerã enfrenta crescente pressão econômica dos EUA

Os principais desafios de segurança regionais e internacionais, incluindo os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia, estarão na pauta da agenda da cúpula de chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai (OCX). O encontro reunirá o presidente chinês Xi Jinping, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o presidente russo Vladimir Putin em 31 de agosto e 1 de setembro, em Bishkek, no Quirguistão.

A reunião de cúpula ocorre em meio a um tímido degelo nas relações entre China e Índia, após anos de tensões na fronteira, enquanto Índia e Paquistão lidam com as consequências do breve conflito do ano passado, segundo a agência de notícias turca Anadolu.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, também estará presente, enquanto Teerã enfrenta crescente pressão econômica dos EUA, e espera-se que conflitos e instabilidade que se estendem do Oriente Médio e da Ucrânia ao Afeganistão sejam temas de discussão.

Em comunicado, o Kremlin informou que os líderes presentes irão analisar o estado atual da organização, discutir as perspectivas para o seu desenvolvimento e modernização, e trocar pontos de vista sobre questões internacionais e regionais.

Após a reunião do Conselho de Chefes de Estado em Bishkek, haverá um encontro para se discutir a contribuição dos Estados membros da organização para o estabelecimento de uma ordem mundial multipolar, com a Organização das Nações Unidos desempenhando um papel central, de acordo com o comunicado do governo russo.

A Organização para Cooperação de Xangai é uma organização política, econômica e militar da Eurásia, que foi fundada em 2001 em Xangai pelos líderes da China, Casaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Usbequistão. O Irã, a Índia e o Paquistão também fazem parte do bloco.

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