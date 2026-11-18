CÚPULA
Xi recebe Trump em aeroporto antes de reunião trilateral com Putin
Após descer do Air Force One, Trump apertou a mão de Xi sobre o tapete vermelho
O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu pessoalmente nesta quarta-feira (18) o homólogo americano, Donald Trump, em seu desembarque no aeroporto de Shenzhen, onde os dois participarão na quinta-feira (19) de uma reunião trilateral com o russo Vladimir Putin.
Após descer do Air Force One, Trump apertou a mão de Xi sobre o tapete vermelho, enquanto um grupo de pessoas agitava pompons coloridos e bandeiras da China e dos Estados Unidos.
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Este tipo de recepção é um gesto incomum por parte do líder chinês.