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CÚPULA Xi recebe Trump em aeroporto antes de reunião trilateral com Putin Após descer do Air Force One, Trump apertou a mão de Xi sobre o tapete vermelho

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu pessoalmente nesta quarta-feira (18) o homólogo americano, Donald Trump, em seu desembarque no aeroporto de Shenzhen, onde os dois participarão na quinta-feira (19) de uma reunião trilateral com o russo Vladimir Putin.

Após descer do Air Force One, Trump apertou a mão de Xi sobre o tapete vermelho, enquanto um grupo de pessoas agitava pompons coloridos e bandeiras da China e dos Estados Unidos.

Este tipo de recepção é um gesto incomum por parte do líder chinês.

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