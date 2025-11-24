A- A+

MUNDO Xi teve conversa telefônica com Trump, informa imprensa estatal chinesa Xi expressou a Trump que ambos os países devem "manter o impulso" atual de suas relações

O presidente chinês, Xi Jinping, teve uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta segunda-feira (24) a agência estatal de notícias Xinhua.





Xi expressou a Trump que ambos os países devem "manter o impulso" atual de suas relações, após o encontro dos dois líderes na Coreia do Sul no final de outubro, e entre os temas abordados esteve Taiwan, relatou a Xinhua.

