MUNDO
Xi teve conversa telefônica com Trump, informa imprensa estatal chinesa
Xi expressou a Trump que ambos os países devem "manter o impulso" atual de suas relações
Xi expressou a Trump que ambos os países devem "manter o impulso" atual de suas relações - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS e SUO TAKEKUMA / AFP
O presidente chinês, Xi Jinping, teve uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta segunda-feira (24) a agência estatal de notícias Xinhua.
Xi expressou a Trump que ambos os países devem "manter o impulso" atual de suas relações, após o encontro dos dois líderes na Coreia do Sul no final de outubro, e entre os temas abordados esteve Taiwan, relatou a Xinhua.