Lançamento Xiaomi antecipa lançamento dos modelos 15T e 15T Pro, e abre disputa com iPhone 17 Logo após o lançamento do mais novo modelo da big tech americana, a companhia asiática tenta um contra-ataque ousado com seus novos smartphones. Sistema de câmeras Leica é diferencial

Duas semanas após a Apple apresentar o iPhone 17, a chinesa Xiaomi partiu para o contra-ataque com o anúncio nesta semana de seus novos smartphones, o 15T e o 15T Pro. Os novos modelos apostam em recursos avançados de câmera, bateria de longa duração e maior poder de processamento para disputar espaço no mercado, especialmente na China e em outros países da Ásia, onde a Apple vem registrando boas vendas. No Brasil, os aparelhos chegam às lojas no dia 2 de outubro.

Assim como a Apple faz com seus modelos premium, a Xiaomi aposta em melhorias técnicas para atrair consumidores. Além disso, havia uma expectativa de que a Xiaomi iria pular a geração e anunciar diretamente a versão 17, como a rival americana, mas os rumores não se confirmaram. Em geral, a chinesa anuncia seus modelos em outubro, mas este ano a empresa decidiu antecipar a chegada dos celulares ao mercado.

— Após o lançamento do iPhone 17, fabricantes como Xiaomi e outras chinesas estão acelerando seus calendários de lançamentos para aumentar as vendas neste fim de ano — afirma João Bernardes, analista de tecnologia, lembrando que a Samsung anunciou recentemente a versão atualizada do Galaxy S25 FE.

Câmeras de ponta

Uma das principais novidades da Xiaomi é o sistema de câmeras Leica. Ambos os celulares possuem tripla câmera traseira: principal, ultra grande angular e teleobjetiva.

No 15T Pro, a teleobjetiva Leica permite zoom óptico de até 5x, híbrido de 10x e um ultra zoom de 20x. A câmera principal tem 50 MP com diferentes níveis de abertura, aumentando a eficiência para fotos noturnas.



A câmera frontal tem 32 MP. O sensor das lentes utiliza a tecnologia Light Fusion, que combina informações de vários pixels para criar fotos mais nítidas e detalhadas, especialmente em condições de baixa luz.

Além das imagens com maior resolução, a empresa também trouxe recursos de inteligência artificial (IA) para melhorar a fotografia. Com a plataforma AISP 2.0, a ideia é ajudar a deixar os retratos, as cores e a profundidade das fotos mais realistas. Já funções como PortraitLM 2.0 e ColorLM 2.0 permitem imagens mais naturais, enquanto o Master Portrait aplica efeitos de bokeh (fundo desfocado) com possibilidade de ajuste manual.

Design e durabilidade

Os aparelhos têm design premium, com bordas arredondadas e estrutura plana.

Bateria e tela

Os modelos têm bateria de 5.500 mAh com carregamento rápido: o 15T Pro suporta HyperCharge de 90W com fio. Ou seja, o tempo estimado para carga completa é de cerca de 53 minutos utilizando o carregador original de 90W.

A tela tem 6,83 polegadas, brilho máximo de 3.200 nits e resolução de 1,5K.

