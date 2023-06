Xilazina: medicamento para sedar animais gera onda de overdoses nos EUA; entenda

A- A+

Um medicamento de uso veterinário tem gerado uma nova onda de overdoses nos Estados Unidos. Trata-se da xilazina, substância de baixo custo utilizada para sedar animais, como cavalos, bois e outros mamíferos. A fim de aumentar os lucros, traficantes têm misturado o fármaco a outras drogas mais letais, como o fentanil. Em abril deste ano, o governo americano classificou o sedativo uma "ameaça emergente" à saúde pública do país.

O opioide é 50 vezes mais forte que a heroína. Em 2022, dois terços das mortes por overdose nos EUA foram associadas ao sintético. No ano passado, o país bateu recorde de óbitos por uso excessivo de drogas, totalizando 109.680 óbitos. O consumo indiscriminado de xilazina é mais difícil de ser tratado do que o de outros entorpecentes, como o fentanil, por nunca ter sido aprovado para uso humano. Frente a isso, não foram desenvolvidos antídotos para reverter os efeitos do tranquilizante animal.

Segundo o Financial Times, autoridades americanas têm tentado conter o tráfico de fentanil na fronteira com o México, ao sul do território. Os esforços para impedir a atuação dos cartéis que atuam na região respingam ainda na venda ilegal do medicamento veterinário. Isso porque essas organizações criminosas são também os responsáveis por misturar o remédio a entorpecentes já conhecidos pela população.

"Já levei um tiro e fui espancado, mas isto realmente me faz chorar" desabafou Gilberto ao jornal britânico sobre a sensação gerada pela abstinência de xilazina. Aos 44 anos, ele vive em situação de rua na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, e é usuário de drogas. O homem, que treme ao mostrar os ferimentos profundos adquiridos nas pernas, é mais um das centenas de pessoas dependentes da substância na região.

Além das marcas, Gilberto carrega sinais de injeções do sedativo, mais conhecido como "tranq". De acordo com especialistas, ele causa lesões cutâneas profundas. Se não tratados, os machucados correm o risco de levar à amputação do membro atingido. Muitos indivíduos alegam não saber que estão consumindo a droga. Investigações apontam que a substância parece ter sido misturada a um entorpecente pela primeira vez em Porto Rico, há 20 anos. À época, se tratava da heroína.

Um quilo de pó do tranquilizante pode ser adquirido pela internet, diretamente da China, por US$ 6 a US$ 20, de acordo com a Agência de Combate a Drogas dos EUA (DEA, na sigla em inglês). No Brasil, com a atuação cotação do dólar, o valor variaria entre R$30 e R$100. Os preços são mais baratos do que os da heroína ou do fentanil, por exemplo. A euforia proporcionada pelo fármaco também tem maior duração do que a de outros sintéticos.

"Ela [a xilazina] faz as pessoas apodrecerem de dentro para fora" explica o inspetor da unidade de narcóticos da polícia de Filadélfia, Jamill Taylor. "Ela diminui a frequência cardíaca, retarda o sistema respiratório e interfere no sistema nervoso. Então, quando você cai de bruços, pode morrer asfixiado" acrescentou Taylor.

Veja também

guerra na ucrânia Dois civis mortos em bombardeios em região russa de fronteira com a Ucrânia