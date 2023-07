A- A+

Missa e procissão Celebração e fé para a Padroeira do Recife Dia de Nossa Senhora do Carmo levou milhares de fiéis ao centro da capital pernambucana

O medo de serem surpreendidos com uma chuva durante as comemorações do Dia de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira do Recife, não impediu que os devotos saíssem de casa para celebrar a data. O pátio em frente a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no centro da cidade, ficou lotado de fiéis na tarde deste domingo (16) para assistir à missa campal e acompanhar a procissão, que saiu às ruas logo depois do ato litúrgico.

A funcionária pública aposentada Janise Carvalho, 66 anos, chegou por volta das 13h para esperar a missa, marcada para as 16h, e também para acompanhar a procissão. “Sou devota de Nossa Senhora do Carmo e já venho há 18 anos celebrar essa data, mas hoje fiquei com receio de vir por conta do tempo. Ainda bem que a chuva deu uma trégua. Tomara que continue assim, sem chover”, disse Janise.

Antes da missa, o administrador Apostólico da Arquidiocese de Olinda e do Recife, Dom Fernando Saburido, enquanto se preparava para a celebração da missa, mostrou-se entusiasmado com a quantidade de fiéis presentes. “Todas as festas de Nossa Senhora são assim. Maria realmente atrai muito as pessoas para o Cristo. Pode chover, acontecer qualquer dificuldade, mas o pessoal está aí pronto para atender os apelos e participar ativamente de tudo isso”, disse ele.

Mulidão assistindo a missa, que foi realizada no Pátio do Carmo, no final da tarde de hoje Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, que assistiu à missa campal do palco, acompanhada do marido, o empresário Jorge Branco; e o secretário de Turismo do Estado, Daniel Coelho, disse que a Festa de Nossa Senhora do Carmo faz parte do calendário não apenas religioso, mas cultural da cidade. “Um dia como este é importante para a cidade, para a Igreja, para todos. Por isso, a presença e o apoio do governo do Estado”, afirmou Priscila.

A missa

Durante a celebração da missa, Dom Fernando Saburido lamentou o desabamento de parte de um prédio no Conjunto Beira-Mar, no Janga, na sexta-feira (7), que deixou 14 mortos. “Não têm lugar para viver. Então, correm esses riscos, acontecem essas tragédias. Isso toca nos nossos corações como cristãos que somos e certamente no coração dos nossos governantes para que de fato haja decisão política para mudar essa situação tão deplorável”, lamentou.

Dom Fernando completou dizendo que é preciso haver mais possibilidades para os pobres, que moradia, alimento e saúde, são realmente fundamentais para que as pessoas possam viver com dignidade. “Outras virão (tragédias) porque infelizmente a realidade vai continuar. Isso é triste, é lamentável, mas é o que nós podemos concluir. Que neste dia, aos pés de Nossa Senhora, possamos pedir a ela essa graça grandiosa: que Maria, como mãe bondosa, olhe para os nossos pobres”, afirmou.

A Festa de Nossa Senhora do Carmo deste ano, que começou no dia 6 deste mês, teve como tema “Mãe do Carmelo, em tua vocação contemplamos tudo que desejamos ser na Igreja"; e como lema “O teu sim é também nosso sim!”.

