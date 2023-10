Yanomami: Imip e OPAS elaboram guia para profissionais que combatem desnutrição infantil

A- A+

Pediatras do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) visitaram mais uma vez o Território Indígena Yanomami, em Roraima, entre os dias 7 e 14 deste mês. Dessa vez, a viagem teve o objetivo de validar o 'Guia de Bolso para Manejo da Desnutrição Aguda Grave em crianças no contexto da Emergência em Saúde Pública Yanomami' junto com os profissionais que atuam na assistência dessa população.

O documento foi elaborado após o Imip e a Organização Panamericana da Saúde (OPAS) firmarem acordo, em julho.

“Produzimos esse protocolo com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, mas o desafio é adaptar para a realidade dos profissionais no território indígena, que é diferente do que a gente aplica dentro de um hospital. A estrutura que eles dispõem dentro da comunidade indígena se assemelha a de um posto de saúde. É uma área de difícil acesso, não existe acesso nem fluvial nem terrestre, só aéreo. Outra dificuldade é com relação à língua, já que a maioria da população Yanomami não fala português”, detalha a pediatra Lúcia Helena.

Os profissionais têm até o próximo domingo (5) para enviar mais sugestões, caso percebam a necessidade de alterações. Após os ajustes, a expectativa é publicar a versão definitiva do documento em dezembro.

