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SAÚDE Yasmin Brunet conta que 'bêbado' descobriu seu lipedema: veja sinais da condição Lipedema afeta uma a cada cinco mulheres

Yasmin Brunet contou, em suas redes sociais, que a primeira pessoa a notar que ela que havia algo errado com suas pernas foi um homem em situação de rua no Rio de Janeiro. O episódio ocorreu enquanto a modelo aguardava um carro ao lado de uma amiga, durante a noite.

Um homem com sinais de embriaguez aproximou-se das duas e, após observar Yasmin, disparou: "Muito bonita, hein? Mas a perna está inchada". a modelo utilizou a observação como um alerta.

"Eu já sentia esse incômodo nas minhas pernas, sabia que elas eram mais inchadas, sentia dor e desconforto. Falei: 'Não é possível. Se ele, bêbado, de noite, na rua, conseguiu enxergar e percebeu o inchaço nas minhas pernas, tem que ter alguma coisa'", contou.

De acordo com o médico Armando Lobato, angiologista e cirurgião vascular, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), o lipedema é uma condição vascular, crônica e progressiva caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura subcutânea principalmente nos membros inferiores (coxas e pernas) e, em alguns casos, nos braços.

— Esse acúmulo de gordura não é influenciado diretamente pela dieta ou pelo exercício físico e está associado a dor, sensibilidade e tendência à formação de hematomas. Além disso, ocorre quase que exclusivamente em mulheres — explica o profissional.

Sintomas do lipedema

Alguns sintomas são bastante característicos:

Acúmulo de gordura nas pernas, quadril e na parte superior dos braços, com desproporção da região da cintura em relação às pernas;



Perda de peso com dieta e exercícios físicos nem sempre consegue emagrecer os membros;



Sensação de pernas pesadas e dor ao toque ou à pressão.;



Manchas roxas que aparecem facilmente após pequenos esbarrões;



Pele com aspecto semelhante à celulite ou "casca de laranja", podendo apresentar pequenos nódulos de gordura palpáveis.



Inchaço e acúmulo de gordura param nos tornozelos, deixando pés intactos.



Estágios do lipedema



Estágio 1

A superfície da pele é normal, ocorre aumento da gordura no tecido subcutâneo e há presença de nódulos ou bolinhas de gordura, como se fossem pérolas por baixo da pele;

Estágio 2

A pele é irregular, um pouco mais flácida do que o esperado para a idade e com aspecto de celulite, e os nódulos que podemos palpar ficam maiores;

Estágio 3

A pele é significativamente mais flácida, com a presença de dobras de pele. Isso pode causar dificuldade para caminhar e se movimentar. Além dos nódulos, podemos palpar também áreas de fibrose, que são como cicatrizes por baixo da pele causadas pela inflamação crônica;

Estágio 4

Todas as alterações descritas no estágio 3, mais o comprometimento do sistema linfático. O linfedema (comprometimento dos vasos linfáticos) pode ocorrer em qualquer estágio, mas é mais frequentemente encontrado em mulheres com lipedema a partir do estágio 3, quando é chamado de lipo-linfedema, ou no estágio 4.

* Fonte: Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV)

Tratamento do lipedema

Entre as alternativas terapêuticas, os médicos podem indicar a prática de atividades físicas de baixo impacto, como hidroginástica, caminhada e pilates, que ajudam na circulação e mobilização da gordura; a adoção de uma alimentação balanceada e terapias compressivas, com meias ou bandagens, para reduzir o edema e melhorar a circulação.

No caso da alimentação, orienta-se implementar dietas ricas em frutas, vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis para ajudar a reduzir a inflamação e a retenção de líquidos. O consumo de alimentos ultraprocessados, açúcar refinado e excesso de sal devem ser evitados.

Também é indicado que a paciente tenha uma boa ingesta de água, evite longos períodos sentada ou em pé e busque práticas que auxiliam a controlar o estresse, como meditação e yoga, já que ele pode piorar o quadro de inflamação.

Além disso, pode ser recomendado o uso de medicamentos para aliviar dores e inflamações e a prática da drenagem linfática para auxiliar a circulação.

Caso o tratamento conservador não melhore o quadro da paciente, há a opção de cirurgia.

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