guerra no oriente médio Yazan Kafarneh: o menino de 10 anos que se tornou o rosto da fome em Gaza Imagem da criança esquelética circulou amplamente nas redes sociais e serviu como um aviso gráfico sobre a terrível situação alimentar do enclave

É muito fácil traçar o crânio sob o rosto do menino de Gaza, a pele pálida estendendo-se sobre cada curva do osso e flácida em cada cavidade. Seu queixo se projeta com uma nitidez perturbadora. Sua vida reduzida a pouco mais que uma máscara fina sobre uma morte iminente.

Numa de uma série de fotografias jornalísticas do rapaz, Yazan Kafarneh, tiradas com a permissão da sua família enquanto ele lutava pela sua vida, os seus olhos com pestanas compridas olhavam para fora, desfocados. Ele tinha 10 anos, mas nas fotografias dos seus últimos dias numa clínica no sul de Gaza, parece pequeno para a sua idade e, ao mesmo tempo, velho.

Na segunda-feira, Yazan estava morto. As fotos fizeram dele o rosto da fome em Gaza.

Grupos de ajuda alertaram que as mortes por causas relacionadas à desnutrição apenas começaram para os mais de 2 milhões de habitantes de Gaza. Cinco meses após o início da campanha de Israel contra o Hamas e do cerco a Gaza, centenas de milhares de palestinos estão à beira da fome, dizem responsáveis da ONU.

Quase nenhuma ajuda chegou ao norte de Gaza durante semanas, depois de as principais agências da ONU terem suspendido as suas operações, citando a pilhagem em massa das suas cargas por habitantes desesperados de Gaza, as restrições israelenses aos comboios e as más condições das estradas danificadas durante a guerra.

Grupo mais vulnerável à desnutrição extrema

Pelo menos 20 crianças palestinas morreram de desnutrição e desidratação, segundo autoridades de saúde de Gaza. Assim como Yazan, que necessitava de medicamentos que eram extremamente escassos em Gaza, muitos dos que morreram também sofriam de problemas de saúde que colocavam as suas vidas em maior risco, disseram as autoridades de saúde.

“Muitas vezes uma criança fica extremamente desnutrida e depois fica doente e esse vírus é, em última análise, o que causa essa morte”, disse Heather Stobaugh, especialista em desnutrição da Action Against Hunger, um grupo de ajuda humanitária. “Mas eles não teriam morrido se não estivessem desnutridos.”

Autoridades de saúde de Gaza disseram que duas das crianças que morreram de desnutrição tinham menos de dois dias de vida. Embora advertindo que era difícil dizer o que tinha acontecido sem mais informações, Stobaugh disse que a desnutrição em mães grávidas e a falta de fórmula poderiam facilmente ter levado à morte de crianças, que são as mais vulneráveis à desnutrição extrema.

A saga de Yazan e sua família

Os pais de Yazan lutaram durante meses para cuidar do filho, cuja condição, dizem os especialistas, mostrava que ele tinha dificuldades para engolir e precisava de uma dieta leve e rica em nutrientes. Após o bombardeamento israelense em Gaza, na sequência do ataque liderado pelo Hamas a Israel, em outubro do último ano, os seus pais fugiram de casa, levando Yazan e os seus outros três filhos para um local que esperavam que fosse mais seguro.

Depois fugiram de novo, e de novo, e de novo, disse seu pai, procurando um lugar melhor para Yazan, cuja condição significava que ele não podia tolerar os abrigos caóticos e insalubres. Cada movimento era complicado pelo fato de Yazan não conseguir andar. Seus pais pouco podiam fazer a não ser observar a deterioração constante de sua saúde. “Dia após dia, via o meu filho ficar mais fraco”, disse o seu pai, Shareef Kafarneh, um motorista de táxi de 31 anos de Beit Hanoun, no norte de Gaza.

Eventualmente, eles acabaram em Al-Awda, na cidade de Rafah, no sul, onde Yazan morreu na manhã da última segunda-feira. Ele sofria de desnutrição e infecção respiratória, segundo Jabr al-Shaer, pediatra que o tratou. O médico culpou a falta de comida pelo enfraquecimento do já frágil sistema imunológico do menino.

Fome em Gaza se agrava com a guerra

Conseguir o suficiente para comer já era uma luta para muitos na bloqueada Faixa de Gaza antes da guerra. Estima-se que 1,2 milhões de habitantes de Gaza precisaram de assistência alimentar, de acordo com a ONU, e cerca de 0,8% das crianças com menos de 5 anos em Gaza sofreram de desnutrição aguda, disse a OMS.

Cinco meses após o início da guerra, esse número parece ter aumentado: cerca de 15% das crianças do norte de Gaza com menos de 2 anos de idade estão gravemente subnutridas, bem como cerca de 5% do sul, afirmou a OMS em fevereiro. Com metade de todas as crianças de Gaza alimentadas com fórmula, disse Stobaugh, a falta de água potável para produzir a fórmula está agravando a crise.

Adele Khodr, diretora da UNICEF, a agência da ONU para a infância, no Oriente Médio, disse esta semana: “Estas mortes trágicas e horríveis são provocadas pelo homem, são previsíveis e totalmente evitáveis”.

Ali Qannan, de 34 anos, não sabe o que se passa com o seu filho de 13 meses, Ahmed, que está sendo tratado no Hospital Europeu no sul de Gaza. Segundo ele, nem os médicos dos cinco hospitais para os quais ele levou o filho sabem. O bebê desenvolveu barriga inchada, diarréia e vômito, um mês após o início da guerra. Ahmed piorou, está com dificuldade para respirar e tem resultados de exames de sangue preocupantes, mas, devido à guerra, os médicos dizem que não podem realizar os testes de diagnóstico adequados, disse Qannan.

Cada pediatra tem uma sugestão diferente sobre o que alimentar Ahmed, disse o pai do bebê – batatas cozidas, pão, fórmula especial fortificada usada para tratar crianças gravemente desnutridas –, mas cada uma era impossível de encontrar ou parecia não ajudar. Ele diz ter certeza de que a desnutrição tem algo a ver com os problemas do filho.

