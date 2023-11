Yersiniose: o que é, sintomas, causas e tratamento

A- A+

A Yersiniose é uma gastroenterite causada pelas bactérias Y. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis. Geralmente, provoca diarreia aguda, febre e dores abdominais. A transmissão ocorre por meio de água e alimentos contaminados, principalmente por carne de porco.

O que a Yersinia causa?

A Yersinia é um gênero de bactérias que causam diferentes doenças em seres humanos, segundo informações do British Medical Journal (BMJ). A Yersinia pestis, por exemplo, causa a peste bubônica. Já a Yersinia enterocolitica e a Yersinia pseudotuberculosis causam a Yersiniose.

O que é Yersiniose?

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, a Yersiniose é uma gastroenterite causada por uma infecção bacteriana transmitida de animais para humanos.

É uma condição existente no mundo inteiro, mas de baixa frequência. De acordo com o laboratório Fleury, é mais comum a ocorrência no Norte da Europa, na Escandinávia e no Japão.

Por ser uma infecção, acomete principalmente crianças, idosos e imunossuprimidos, cujo sistema imunológico responde pior a agentes invasivos. Nos Estados Unidos, estima-se cerca de 17 mil casos de Yersiniose ao ano. No Brasil, não há dados sobre.

Como é a transmissão da Yersiniose?

A Sociedade de Infectologia Pediátrica de Portugal explica que as bactérias do gênero Yersinia são zoonoses, ou seja, originárias de animais que atuam como reservatório para elas – o porco principalmente.

Por isso, o meio de disseminação para humanos é geralmente o consumo de carne animal crua ou mal cozinhada, pelo risco de o alimento estar contaminado. A disseminação também pode acontecer pela água contaminada, assim como por outras comidas que estejam carregando a bactéria.

A transmissão direta de animais para indivíduos, ou entre seres humanos, pelo contato próximo é possível, porém é considerada mais rara.

Quais os sintomas da Yersiniose?

A Yersiniose é na maioria das vezes uma gastroenterite que causa sintomas como:

Diarreia aguda;

Diarreia com sangue;

Febre;

Dores abdominais;

Mal-estar;

Vômitos.

A maioria dos casos tem uma evolução clínica similar à de outras infecções gastrointestinais. Mas, em alguns casos, a Yersiniose pode evoluir e causar complicações como inchaços na pele, artrite pós-infecciosa e, em quadros mais graves, uma infecção sistêmica.

A bactéria também pode contaminar outras partes do corpo, como feridas, juntas e trato urinário, e se manifestar de forma diferente. O tempo de incubação, período entre o contágio e a apresentação de sintomas, é de 3 a 7 dias.

Como é o tratamento da Yersiniose?

Após o diagnóstico laboratorial, o tratamento da Yersiniose envolve o uso de antibióticos. Ainda que as bactérias costumam ser resistentes à penicilina e seus derivados, há outros fármacos que são eficazes.

O médico pode indicar ainda hidratação e repouso para auxiliar no combate aos sintomas gastrointestinais.

Para evitar a contaminação, as entidades médicas recomendam a higienização adequada no manuseio de alimentos, a limpeza das mãos e o controle do abastecimento de água.

