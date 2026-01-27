A- A+

MUNDO Youporn, Pornhub e Redtube bloquearão acesso a novos usuários britânicos A empresa Aylo, que já bloqueou seus sites em outros países por motivos semelhantes, considera que as normas britânicas não protegem os menores

Os sites de conteúdo adulto YouPorn, Pornhub e Redtube deixarão de aceitar novos usuários no Reino Unido, anunciou nesta terça-feira (27) seu proprietário, que denuncia a forma como é aplicada a obrigação de verificação de idade dos internautas em solo britânico.

A empresa Aylo, sediada no Chipre, que já bloqueou seus sites em outros países por motivos semelhantes, considera que as normas britânicas não protegem os menores e aplicará o bloqueio no Reino Unido a partir de 2 de fevereiro.

Embora "os grandes operadores cumpram a lei, a grande maioria dos sites que oferecem conteúdos inadequados para determinadas idades não está sujeita a nenhum controle", afirma a empresa, que teme um aumento do "risco de exposição a conteúdos perigosos ou ilegais".

A Aylo também considera que a verificação de idade implica problemas para "a vida privada e os dados pessoais dos cidadãos britânicos" e afirma que "cada telefone, tablet ou computador deveria ser configurado desde o início como um dispositivo seguro para crianças", em vez de fazer recair esta responsabilidade sobre os sites.

"Continuamos decididos a colaborar com o Reino Unido, a Comissão Europeia e outros parceiros internacionais para garantir que as lições aprendidas no Reino Unido sejam levadas em conta na elaboração de políticas futuras", assegurou a companhia em seu comunicado.

Veja também