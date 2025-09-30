A- A+

ESTADOS UNIDOS YouTube pagará a Trump US$ 22 milhões para pôr fim a processo As principais plataformas sociais e sites de vídeos removeram as contas de Trump depois que seus apoiadores atacaram o Capitólio em 2021

O YouTube aceitou pagar 22 milhões de dólares (R$ 117 milhões) ao presidente americano, Donald Trump, para encerrar uma ação judicial relacionada à suspensão de sua conta na plataforma de vídeos após o ataque ao Capitólio em 2021, segundo um documento judicial publicado na segunda-feira (29).

A empresa, subsidiária do Google, é a última rede social, após Meta e X, a selar um acordo judicial com o mandatário republicano.

As principais plataformas sociais e sites de vídeos removeram as contas de Trump depois que seus apoiadores atacaram a sede do Legislativo, por temerem que ele promovesse mais violência com afirmações falsas de que o democrata Joe Biden teria cometido fraude nas eleições presidenciais de 2020.

O republicano de 79 anos entrou com ações contra essas empresas por censurarem seu discurso.

O dinheiro dos acordos firmados pelo presidente e pelas empresas de tecnologia será destinado a uma organização sem fins lucrativos chamada Trust for the National Mall, que se "dedica a restaurar, preservar e melhorar o National Mall, para apoiar a construção do salão de baile da Casa Branca", segundo o documento.

Além dos 22 milhões de dólares para o projeto do salão de baile de Trump, o YouTube concordou em pagar 2,5 milhões de dólares (13,3 milhões de reais) a outros aliados de Trump, incluindo a American Conservative Union.

Trump republicou uma mensagem em sua rede Truth Social na segunda-feira à noite na qual afirma que "esta vitória ENORME prova que a censura das grandes empresas de tecnologia tem consequências". Ele acrescenta que os republicanos "lutaram pela liberdade de expressão e VENCERAM!".

A X, rede social de Elon Musk, fechou em fevereiro um acordo de cerca de 10 milhões de dólares (R$ 53 milhões na cotação atual) para encerrar uma ação movida pelo republicano contra a empresa e seu antigo diretor, Jack Dorsey.

Um mês antes, a Meta fez o mesmo, comprometendo-se a pagar 25 milhões de dólares (R$ 133 milhões), dos quais 22 milhões serão destinados à criação de uma biblioteca presidencial.

