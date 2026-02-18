A- A+

REDES SOCIAIS YouTube restabelece serviços após interrupção global na plataforma Além da plataforma principal, o aplicativo do YouTube, o YouTube Music e o YouTube Kids também sofreram com instabilidades

O YouTube informou nesta quarta-feira (18) que restabeleceu seus serviços após uma interrupção global que afetou o acesso à plataforma em diversos países, incluindo os Estados Unidos. O problema impediu que vídeos fossem exibidos na página inicial e em aplicativos ligados ao serviço.

Em comunicado, o perfil TeamYouTube no X, que publica atualizações sobre falhas na plataforma, reconheceu o problema: "Estamos cientes de que alguns de vocês estão tendo problemas para acessar o YouTube neste momento." Segundo a empresa, "um problema em nosso sistema de recomendações impediu que vídeos aparecessem em diferentes áreas do YouTube (incluindo a página inicial, o aplicativo do YouTube, o YouTube Music e o YouTube Kids".

A companhia afirmou, horas depois, que todas as plataformas já operavam normalmente. O YouTube é controlado pelo Google.

Durante o pico da instabilidade, o site de monitoramento Downdetector registrou forte alta nas notificações de falhas em vários países. Apenas nos Estados Unidos, mais de 330 mil usuários relataram problemas para carregar vídeos e utilizar serviços relacionados. A interrupção gerou uma onda de reclamações nas redes sociais, com usuários relatando dificuldades simultâneas de acesso. A empresa não detalhou a causa técnica do problema além da falha no sistema de recomendações.

