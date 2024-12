A- A+

FAKE NEWS YouTube retira vídeos com desinformação sobre saúde de Lula após notificação do governo Na semana passada, a AGU já havia solicitado a remoção de vídeos da plataforma contendo desinformação sobre o estado de saúde do presidente

O YouTube removeu sete vídeos que divulgavam informações falsas sobre o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ação da plataforma ocorreu após uma notificação extrajudicial enviada pela Advocacia-Geral da União (AGU) na sexta-feira, 13. O documento solicitava que 12 publicações fossem retiradas em até 24 horas úteis.

Os conteúdos derrubados espalhavam desinformação, chegando a sugerir falsamente o falecimento do presidente. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República identificou os vídeos e encaminhou uma nota técnica à Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD), que integra a AGU.

Como alternativa à remoção completa, o governo solicitou que os vídeos recebessem marcações com informações verídicas, conforme os boletins médicos divulgados pela equipe que acompanha Lula.

Na semana anterior, o presidente da República foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma na cabeça, decorrente de uma queda sofrida no mês de outubro. Embora o procedimento tenha transcorrido sem complicações, informações falsas começaram a circular em vídeos no YouTube. Na notificação, a AGU destacou que as postagens infringem o direito à informação e extrapolam os limites da liberdade de expressão.

"Além de enganosas e fraudulentas, as postagens configuram-se como ato antijurídico", defendeu a instituição no documento.

A AGU também ressaltou que os vídeos violam os próprios termos de uso do YouTube, que proíbem conteúdos incompatíveis com a legislação ou que possam prejudicar terceiros. Segundo o governo, a plataforma ainda precisa agir sobre os vídeos restantes que permanecem no ar ou adotar as rotulações solicitadas.

Lula recebeu alta hospitalar no domingo, 15, após realizar dois procedimentos médicos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A primeira intervenção, na terça-feira (10), consistiu em uma craniotomia para drenagem do hematoma. Na quinta-feira (12), o presidente passou por um novo procedimento, desta vez para bloquear o sangramento.

No momento da alta, Lula demonstrou disposição ao falar com a imprensa. "Estou voltando com muita tranquilidade, tenho muito trabalho para fazer, tenho um compromisso com esse país e um compromisso com o povo brasileiro", afirmou. Ele permanecerá em sua residência, em São Paulo, até a próxima quinta-feira, 19, quando deverá retornar ao hospital para realizar novos exames.

Na segunda-feira, 16, Lula recebeu em casa os ministros Fernando Haddad, Alexandre Padilha e Rui Costa. O encontro foi marcado por discussões sobre os principais projetos do governo que tramitam no Congresso Nacional. Mesmo em recuperação, o presidente tem mantido sua agenda ativa, focada na articulação política e na condução das prioridades do Executivo.

