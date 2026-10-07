YouTube vai lançar edição por comando de voz, dublagem automática e postagens em foto; confira

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O YouTube permitirá a edição de vídeos por inteligência artificial (IA) capaz de realizar cortes e ajustes a partir de comandos de voz, possibilitará dublagem automática em tempo real, além de duelos entre criadores durante lives.



Estes são alguns dos anúncios da plataforma divulgados no Brandcast Preview 2026, encontro virtual com a imprensa, realizado em formato híbrido, na terça-feira (6), e que o Blog Tecnologia e Games, da Folha de Pernambuco, participou.



As novidades da chamada “Era Youtube” são oficialmente apresentadas ao público na noite desta quarta-feira (7), em São Paulo, durante a 12ª edição do Brandcast, evento anual da plataforma voltado ao mercado publicitário e de mídia.



O evento é conduzido pelo presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, e conta com outras lideranças da plataforma, além de representantes da Cazé TV, criadores de conteúdo e marcas parceiras.



Novidades para criadores

A líder de ecossistema de criadores, gaming e shopping do YouTube Brasil, Clarissa Orberg, apresentou tendências para os criadores de conteúdos da plataforma e destacou a relação de confiança com a audiência potencializada pelo Shorts.



“Essa relação de intimidade que se cria faz com que ela seja muito profunda. Os brasileiros reconhecem que o a plataforma tem criadores confiáveis”, ressaltou.



Para a monetização dos criadores, a plataforma incluiu a Amazon do Brasil no YouTube Shopping, que possibilita vendas por meio de links disponibilizados pelos produtores de conteúdos com a divulgação de produtos comercializados por empresas parceiras.



“O produtor é recompensado com a venda que ele ajudou a concluir. A Amazon chega para ser um parceiro”, destacou Clarissa Orberg, informando que o YouTube também ampliou o alcance global para facilitar vendas internacionais (Cross-Border). Com isso, criadores receberão comissão por compras feitas por públicos de qualquer país.



Até o fim deste ano, o YouTube disponibilizará novos recursos no Ask Studio, que ajudará criadores a elaborar propostas personalizadas para marcas, responder a briefings comerciais e customizar automaticamente os dados do Midia Kit de acordo com os interesses de cada parceiro.



O Ask Studio também atuará como assistente pessoal no celular, atuando com IA, a partir do Gemini, com feedbacks e sugestões de títulos, por exemplo, para melhor performance dos conteúdos.

Plataforma disponibilizou atualizações no Shorts | Foto: Canva

A função ajudará a diagnosticar métricas, testar formatos e aprimorar cada etapa da produção. Também vai mapear vídeos antigos do canal que tenham potencial de crescimento e recomendará ajustes.



Ainda este ano, a plataforma lançará o "Likeness ID" com detecção de voz, que permitirá aos criadores registrarem sua própria semelhança facial e voz geradas por IA para detectar deepfakes não autorizados. “Os criadores poderão encontrar sua imagem em outros vídeos e solicitar a retirada do conteúdo do ar”, explicou Clarissa Orberg.



Outra novidade é a edição conversacional com IA, em que o produtor de conteúdo poderá realizar comandos de voz para cortes automáticos, remoção de silêncios, busca de melhores momentos e aplicação instantânea de trilhas sonoras. “O criador vai conversando e a IA vai editando de uma forma mais fluida”, afirmou a líder de ecossistema do YouTube.

O formato de transmissões ao vivo também ganhará novos recursos para maior interação com foco nos fandoms. Até o fim do ano, haverá a expansão do “Watch With” (assistir juntos), permitindo que criadores transmitam reações ao vivo a qualquer conteúdo da plataforma.



Também estará disponível a dublagem automática para lives, com tradução em tempo real para alcançar fãs globais sem barreira de idiomas.



O YouTube também permitirá duelos ao vivo (live showdowns), experiência de co-streaming que em criadores competem em tela dividida enquanto suas comunidades votam, interagem e impulsionam o placar em tempo real, contribuindo com receita para o criador.



A plataforma disponibilizou atualizações no Shorts, a exemplo do botão “assistir série”, que exibe os vídeos em formato sequencial. Ainda este ano, será liberada a exibição, pela Smart TV, de postagens e carrosséis fotográficos nas páginas de canal do YouTube, com visualização de comentários e curtidas.



Além disso, espectadores poderão criar feeds personalizados para seus tópicos favoritos por meio de comandos simples ou sugestões inteligentes. “O usuário poderá ter a home inteira customizada, e isso não muda ao sair e voltar”, destacou Clarissa Orberg.



Consumo

Segundo a diretora geral do YouTube na América Latina, Patrícia Muratori, a plataforma alcança mais de 130 milhões de brasileiros acima de 18 anos, sendo mais de 90 milhões do público pela CTV (TV Conectada), e é o streaming preferido do país.



“O Brasil consome muito o conteúdo na própria língua, 80% do conteúdo é em português. Os criadores do YouTube estão redefinindo o entretenimento, são grandes motores da economia”, afirmou Patrícia Muratori, destacando que a plataforma é a mais utilizada para ouvir podcasts no Brasil (52%).



Os dados divulgados na apresentação apontam que a plataforma gerou mais de R$ 6 bilhões para o PIB brasileiro em 2025 e 150 mil empregos diretos e indiretos. “A gente vai continuar reinvestindo nesse ecossistema”, aponta Patrícia Muratori.



Esportes

Sobre o consumo de conteúdos de esportes pela plataforma, a diretora informou que, durante a Copa do Mundo de Futebol deste ano, mais de 70% de consumo foi através da TV conectada.



“Nossos times mapearam mais de 60 campeonatos transmitidos no YouTube, e essa é a mágica que faz com que o YouTube seja relevante. Isso é muito único no Brasil”, ressalta Patrícia Muratori, informando que a Copa do Mundo Feminina será transmitida pela Cazé TV.

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