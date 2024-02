A- A+

Notícias Youtuber que 'ensinava' parentalidade para milhões de inscritos é condenada por torturar filhos Filhos de Ruby foram resgatados pela polícia com aparência desnutrida, feridas abertas e fita adesiva em tornozelos e pulsos

Ruby Franke, uma mãe de seis filhos que dava conselhos de maternidade para milhões de pessoas por meio de um canal do YouTube, foi condenada à prisão na terça-feira, 20, nos Estados Unidos, por submeter seus filhos ao que os promotores descreveram como "tortura física".

A youtuber, que era conhecida por documentar seu estilo parental rígido nas redes sociais, foi presa em 30 de agosto do ano passado junto de sua sócia, Jodi Hildebrandt. A polícia disse na época que dois dos filhos dela pareciam desnutridos e que um deles tinha feridas abertas e fita adesiva nos tornozelos e pulsos.

Filho fugiu pela janela para pedir ajuda

Ruby, de 42 anos, e Jodi, de 54, se confessaram culpadas, em dezembro do ano passado, de quatro acusações de abuso infantil agravado por tentarem convencer os dois filhos mais novos de Ruby de que eles eram maus, possuídos e precisavam ser punidos para se arrependerem. As mulheres foram presas na casa de Jodi, na cidade de Ivins, no sul de Utah, depois que o filho de 12 anos de Ruby escapou por uma janela e pediu a um vizinho que chamasse a polícia.

Na terça-feira, elas foram condenadas a 1 e a 15 anos de prisão por cada uma dessas acusações, a serem cumpridas consecutivamente. O Conselho de Indultos e Liberdade Condicional de Utah determinará a duração exata de suas sentenças, nenhuma das quais excederá mais de 30 anos, o máximo permitido pela lei estadual para sentenças consecutivas.

O canal no YouTube e as dicas de parentalidade

Ruby era apresentadora de um canal no YouTube chamado "8 Passengers", que já foi removido da plataforma. Nos vídeos, ela documentou a vida de seus seis filhos e narrou suas estratégias parentais, que incluíam punir seus filhos com a retenção de alimentos. O canal tinha quase 2,5 milhões de inscritos antes de ser tirado do ar.

De maio a agosto de 2023, Ruby criou um "ambiente semelhante a um campo de concentração" para dois de seus filhos, que tinham 9 e 11 anos na época, disse Eric Clarke, o procurador do condado de Washington, durante o audiência de sentença. Regularmente, ela negava a eles comida, água, entretenimento e camas adequadas, e os isolava de outras pessoas, disse ele.

Ruby também forçou seus filhos a realizar tarefas físicas sob calor extremo, sem sapatos, meias ou água, disse Clarke. Eles foram forçados a permanecer em pé sobre concreto quente no calor do verão por horas, às vezes, dias seguidos, acrescentou. Também foram espancados e regularmente amarrados pelas mãos e pelos pés Os ferimentos foram tão graves que as crianças precisaram de hospitalização.

"Se o filho mais velho não tivesse tido a coragem de fugir e pedir a um vizinho que chamasse a polícia, só Deus sabe quanto tempo ele poderia ter sobrevivido naquela situação", disse Clarke. "Nos últimos quatro anos, optei por seguir conselhos e orientações que me levaram a uma ilusão sombria", disse Franke na audiência de sentença na terça-feira.

"Fui levada a acreditar que este mundo era um lugar maligno cheio de polícias que controlam, hospitais que ferem, agências governamentais que fazem lavagem cerebral, líderes religiosos que mentem e cobiçam, maridos que se recusam a proteger e crianças que precisam de abuso", acrescentou ela. Ela expressou remorso na terça-feira e disse que assumiu "total responsabilidade" pelas escolhas que fez.

Franke disse que não iria defender uma pena mais curta antes de se levantar para agradecer aos polícias, médicos e assistentes sociais locais por serem os "anjos" que salvaram os seus filhos dela de um momento que ela dizia estar sob a influência de sua sócia de negócios, Jodi.

