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SAÚDE Ypê: Anvisa avalia recurso e decide se mantém suspensão da fabricação e da venda de produtos Representantes da empresa se reuniram com membros do órgão regulador nesta terça-feira

A diretoria-colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) analisa nesta quarta-feira o recurso da Ypê sobre a suspensão da decisão do órgão, que suspendeu a fabricação, comercialização e distribuição dos produtos da empresa.

A Ypê teve 25 produtos, das linhas de detergentes, sabão em pó e desinfetante, suspensos pela Agência Nacional de Vigilância (Anvisa) e pela Vigilância Sanitária de São Paulo na última quinta-feira.

A empresa entrou com recurso contra a medida, o que suspendeu os efeitos da decisão até avaliação do colegiado, nesta quarta. Ainda assim, a Ypê preferiu interromper a produção na unidade de Amparo (SP) para acelerar o cumprimento das medidas exigidas pelas autoridades sanitárias.





Representantes da empresa se reuniram com membros da Anvisa nesta terça. Segundo a Anvisa, a empresa apresentou as ações em andamento para a correção das linhas de fabricação dos produtos.

"De acordo com a empresa, desde a publicação da Resolução Anvisa 1.834/2026, na última quinta-feira (7/5), as equipes da fábrica de Amparo (SP) intensificaram o trabalho para atender a 239 ações corretivas elencadas pela Ypê, com o objetivo de cumprir as exigências da vigilância sanitária", diz a agência em nota.

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