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SAÚDE Ypê: o que são os microrganismos patogênicos que levaram Anvisa a recolher produtos da marca Bactéria Pseudomonas aeruginosa causa riscos entre pessoas imunossuprimidas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira, a suspensão da fabricação e o recolhimento de produtos da marca Ypê, devido à constatação de descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo que poderiam comprometer a qualidade e a segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica (presença indesejada de microrganismos patogênicos).

Segundo o diretor do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS), Manoel Lara, a decisão de interromper a produção foi motivada por uma incapacidade da companhia de resolver de maneira consistente o problema, constatado inicialmente em novembro do ano passado, quando foi detectada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras.

O que são microrganismos patogênicos?

Um patógeno é um ser vivo microscópico que causa doenças, entre fungos (como os causadores das micoses), os protozoários (que causam malária, por exemplo) e parasitas (como piolhos e tênias). Eles podem se reproduzir em hospedeiros ou em outros locais, como superfícies de objetos.

Todo ser vivo, até mesmo as bactérias, pode ser infectado por um patógeno. Nos seres humanos, podem causar doenças como resfriados comuns, intoxicação alimentar , gastroenterites, doenças transmitidas por carrapatos, infecções sexualmente transmissíveis) — e diversas outras doenças. Eles são comumente chamados de germes.





Segundo a Cleveland Clinic, são exemplos de patógenos o vírus da gripe (influenza), o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, o estreptococo do grupo A (bactéria que causa a faringite estreptocócica), a salmonella (que pode causar intoxicação alimentar) e a candida, fungo que causa infecções por leveduras e candidíase oral.

A Pseudomonas aeruginosa, encontrada nas amostras de produtos da marca Ypê, é uma bactéria que pode ser encontrada em diversos líquidos no meio ambiente, além de ser resistente a diversos antibióticos.

Segundo um estudo publicado na revista Nature, o patógeno causa infecções agudas ou crônicas em indivíduos imunocomprometidos com doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, câncer, traumas, queimaduras, sepse e pneumonia associada à ventilação mecânica, incluindo aquelas causadas pela COVID-19. A OMS incluiu a Pseudomonas aeruginosa na lista de patógenos “críticos” em 2024.

Segundo especialistas, o contato com a bactéria em pequenas quantidades, como em produtos infectados, não afeta pessoas saudáveis, mas se torna preocupante quando surge em quantidades elevadas, como em ambientes hospitalares, e em pacientes imunossuprimidos — com defesas comprometidas.

Após a decisão da Anvisa, a Ypê afirmou, em nota divulgada nesta quinta, que tem “fundamentação científica robusta” e laudos técnicos independentes que atestam a segurança dos produtos. A companhia disse manter diálogo “contínuo e colaborativo” com a Agência e afirmou confiar na reversão da decisão “no menor prazo possível”, após a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais.

Quais são os produtos afetados?

A íntegra da Resolução 1.834/2026 com a relação dos produtos e lotes pode ser consultada na edição do Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira, dia 7 de maio. A Anvisa ressalta que somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados.

Lava Louças Ypê Clear Care

Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê

Lava Louças Ypê

Lava Louças Ypê Toque Suave

Lava-Louças Concentrado Ypê Green

Lava-Louças Ypê Clear

Lava-Louças Ypê Green

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava Roupas Líquido Ypê Express

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act

Lava Roupas Líquido Ypê Premium

Lava Roupas Tixan Maciez

Lava Roupas Tixan Primavera

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ypê

Lava Roupas Tixan Power Act

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