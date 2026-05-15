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ANÚNCIO Ypê vai interromper ressarcimento após Anvisa suspender obrigação de recolhimento imediato Recolhimento de produtos foi suspenso pela agência até avaliação de proposta que será apresentada pela empresa

A Ypê informou nesta sexta-feira (15) que vai suspender o ressarcimento de produtos aos consumidores após decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de manter a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de produtos com lotes final 1.

A agência interrompeu a obrigação de recolhimento imediato dos lotes, indicando que a empresa deverá apresentar antes um plano de ação para o trabalho.

A Ypê teve parte da sua fabricação paralisada e restrições de comercialização após fiscalização da Anvisa confirmar denúncias da concorrente Unilever sobre a presença da bactérias em produtos.

Envio de Pix suspenso

Em entrevista ao g1, o diretor-executivo de assuntos jurídicos e corporativo da Ypê, Sergio Pompilio, disse que a empresa pretende voltar a tratar de envio de Pix aos clientes afetados somente após novos laudos técnicos.

"A decisão de hoje não obriga a empresa a fazer esse ressarcimento. O que está valendo hoje é exatamente a suspensão de uso. (...) Se o laudo vindo de um laboratório autorizado pela Anvisa disser que os produtos fabricados, por exemplo, em um determinado período, eles não estão aptos ao uso, aí eu vou começar a falar de recolhimento, aí eu vou voltar a falar de Pix", disse Sergio Pompilio.

Antes da decisão desta sexta, a Ypê disponibilizou um canal no próprio site para que consumidores solicitassem o ressarcimento dos produtos afetados. Pelo formulário, era pedido o preenchimento de dados como nome completo, CPF, telefone, e-mail, endereço, informações sobre o produto e a chave Pix para o recebimento do valor.

Controle, segurança e denúncias

As medidas contra a Ypê tem relação com a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos. Denúncias da concorrente Unilever em outubro e março levaram, primeiro, a um recolhimento voluntário de produtos. Depois, em abril, resultaram em uma nova fiscalização da Anvisa que apontou falhas no processo de fabricação, além da localização de lotes contaminados.

Em nota divulgada na tarde desta sexta-feira, após a reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa, a Ypê afirmou que, segundo seus controles e análises internas, os produtos da marca são seguros para o consumidor.

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