Yves Ribeiro inicia entrega de tablets para Agentes Comunitários de Saúde

A- A+

O prefeito do Paulista, Yves Ribeiro, iniciou nesta sexta-feira (22), a entrega de tablets para os 583 Agentes Comunitários de Saúde do município. O evento aconteceu no auditório da Secretaria de Saúde, no Centro Administrativo da Prefeitura, no bairro de Maranguape I. O evento contou com a presença de representantes do sindicato e da associação da categoria dos ACS. Os profissionais também receberam novos fardamentos e oxímetros para o desempenho do trabalho de campo.

A ACS Maria Luíza, de 63 anos, há 26 anos no cargo, e que, hoje, atua na Comunidade do Chega Mais, no Janga, foi uma das contempladas.

“Estou aqui para agradecer à Prefeitura do Paulista pelo tablet, que é fundamental para a realização de nosso trabalho. Graças a Deus estamos aqui recebendo esse instrumento que vai nos ajudar ainda mais no desempenho de nosso trabalho. Só tenho a agradecer”

A secretária de Saúde do Paulista, Kássia Moura, reforçou que, com esses equipamentos, haverá um avanço na oferta do serviço de saúde aos munícipios. “É um instrumento de trabalho que vai otimizar e melhorar o acesso dos nossos Agentes Comunitários de Saúde e vai otimizar, e ajudar a monitorar toda a saúde da nossa comunidade. Então, estou muito grata por participar desse momento tão importante para o fortalecimento dos serviços da Saúde municipal”, declarou a secretária.

Equipamentos vão ajudar no dia a dia a dia dos funcionários. Foto: Divulgação

Na ocasião, o prefeito Yves Ribeiro, destacou a importância da valorização do trabalho dos ACS. “Quero dizer vocês agentes de saúde são muito importante, não somente em Paulista, como também para o país. E a distribuição desses tablets não é uma vitória somente dos agentes de saúde, da prefeitura, mas acima de tudo, das nossas comunidades”, declarou o prefeito Yves.

Veja também

Venezuela Oposição anuncia nova candidata após prisão de dirigentes de María Corina Machado, inábil