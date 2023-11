A- A+

Condenação Zanin vota pela condenação de mais seis réus por atos golpistas Ministro do STF sugere penas entre 11 e 15 anos de prisão

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, votou, na última sexta-feira, pela condenação de mais seis réus que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro, informou a Agência Brasil. Zanin sugeriu penas de 11 a 15 anos de prisão.

Até o momento, 20 réus foram condenados pelos ministros do STF. A previsão é que o julgamento desse grupo seja concluído até a próxima terça-feira, dia 7 de novembro. Com a manifestação de Zanin, o placar é de dois votos pela condenação a zero.

Presos pela Polícia Militar dentro do Palácio do Planalto, os réus também deverão pagar solidariamente, junto com os demais investigados, R$ 30 milhões, devido à depredação dos prédios públicos.

Os réus desse grupo são Fabricio de Moura Gomes, Eduardo Zeferino Englert, Moises dos Anjos, Jorginho Cardoso de Azevedo, Rosana Maciel Gomes e Osmar Hilbrand.

]Eles também são acusados, entre outros crimes, de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado.

Veja também

