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Julgamento Zapatero defende sua honestidade após depoimento por mais de três horas à Justiça espanhola Ex-governante, que negou qualquer irregularidade perante o juiz, deixou a sede da Audiência Nacional, em Madri, às 8h (5h em Brasília), no mesmo carro preto que o levou ao local

O ex-presidente do Governo espanhol José Luis Rodríguez Zapatero afirmou, nesta quarta-feira (17), que sempre agiu "com decência e honestidade", após depor por mais de três horas perante um juiz em uma investigação por tráfico de influência e corrupção.

“Sou acusado de crimes muito graves que não cometi”, insistiu o socialista Zapatero em um comunicado. Ele é o primeiro ex-chefe do Governo da Espanha a ser investigado pela Justiça.

O ex-governante, que negou qualquer irregularidade perante o juiz, deixou a sede da Audiência Nacional, em Madri, às 8h (5h em Brasília), no mesmo carro preto que o levou ao local.

O juiz José Luis Calama decidiu não impor medidas cautelares, embora tenha considerado que "o depoimento do investigado não conseguiu evitar os seguros de criminalidade expostos na decisão de indiciamento", informou a Audiência Nacional em comunicado.

O Ministério Público solicitou a atualização do passaporte.

Figura influente da esquerda espanhola e próximo do presidente de Governo, Pedro Sánchez, Zapatero pediu “confiança” à população.

“Quando alguém sabe que é completamente inocente, como é o meu caso, e confia plenamente na Justiça, o mais doloroso é saber que muitas pessoas podem se sentir decepcionadas”, afirmou.

“Levaremos mais ou menos tempo para demonstrarmos isso, mas a verdade prevalecerá”, concluiu.

O resgate de uma pequena companhia aérea

A investigação contra Zapatero está relacionada ao chamado caso “Plus Ultra”, que apura se o ex-dirigente socialista favoreceu, em troca de dinheiro, o resgate público de 53 milhões de euros (R$ 336,8 milhões) concedidos a uma pequena companhia aérea durante a pandemia de covid-19.

O juiz acusou o ex-presidente de Governo, que liderou a Espanha entre 2004 e 2011, de liderar concluiu "uma estrutura estável e hierarquizada de tráfico de influência" causada pela coleta de propinas.

Além disso, durante uma investigação foram encontrados em seu cofre joias e relógios avaliados em mais de 1,3 milhão de euros (R$ 8,26 milhões), segundo peritos. A origem não comprovada desses bens levou à abertura de uma investigação paralelamente por fraude fiscal.

Durante anos, a oposição denunciou o que considerava uma proximidade excessiva entre Zapatero e o governo venezuelano, relação que ele justificava como um canal para obter a libertação de presos políticos. A investigação policial aponta ramificações do caso Plus Ultra na Venezuela.

Este é mais um episódio constrangedor para o governo do socialista Pedro Sánchez, que já enfrentou outros processos envolvendo pessoas próximas.

Questionado nesta quarta-feira no Parlamento sobre os escândalos de corrupção, Sánchez evitou responder diretamente e limitou-se a defender a gestão de seu governo para que, em 2027, quando ocorrerem as próximas eleições gerais, a Espanha seja "um país melhor" do que era quando assumiu o poder, em 2018.

"O que está em jogo é, basicamente, a confiança daquilo que se tornou (...) o farol moral de Pedro Sánchez e do atual Partido Socialista", resumiu à AFP Astrid Barrio, professora de Ciências Políticas da Universidade de Valência.

O chefe de governo, cuja esposa, irmão e ex-braço direito também é alvo de investigações em casos distintos, manifestou apoio ao antecessor.

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