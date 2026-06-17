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Julgamento

Zapatero defende sua honestidade após depoimento por mais de três horas à Justiça espanhola

Ex-governante, que negou qualquer irregularidade perante o juiz, deixou a sede da Audiência Nacional, em Madri, às 8h (5h em Brasília), no mesmo carro preto que o levou ao local

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O ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero acena ao chegar para ser interrogado por um juiz no Tribunal de Madrid, em 17 de junho de 2026, no âmbito de uma investigação por alegada exploração de influênciaO ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero acena ao chegar para ser interrogado por um juiz no Tribunal de Madrid, em 17 de junho de 2026, no âmbito de uma investigação por alegada exploração de influência - Foto: Thomas Coex / AFP

O ex-presidente do Governo espanhol José Luis Rodríguez Zapatero afirmou, nesta quarta-feira (17), que sempre agiu "com decência e honestidade", após depor por mais de três horas perante um juiz em uma investigação por tráfico de influência e corrupção.

“Sou acusado de crimes muito graves que não cometi”, insistiu o socialista Zapatero em um comunicado. Ele é o primeiro ex-chefe do Governo da Espanha a ser investigado pela Justiça.

O ex-governante, que negou qualquer irregularidade perante o juiz, deixou a sede da Audiência Nacional, em Madri, às 8h (5h em Brasília), no mesmo carro preto que o levou ao local.

O juiz José Luis Calama decidiu não impor medidas cautelares, embora tenha considerado que "o depoimento do investigado não conseguiu evitar os seguros de criminalidade expostos na decisão de indiciamento", informou a Audiência Nacional em comunicado.

O Ministério Público solicitou a atualização do passaporte.

Figura influente da esquerda espanhola e próximo do presidente de Governo, Pedro Sánchez, Zapatero pediu “confiança” à população.

“Quando alguém sabe que é completamente inocente, como é o meu caso, e confia plenamente na Justiça, o mais doloroso é saber que muitas pessoas podem se sentir decepcionadas”, afirmou.

“Levaremos mais ou menos tempo para demonstrarmos isso, mas a verdade prevalecerá”, concluiu.

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O resgate de uma pequena companhia aérea
A investigação contra Zapatero está relacionada ao chamado caso “Plus Ultra”, que apura se o ex-dirigente socialista favoreceu, em troca de dinheiro, o resgate público de 53 milhões de euros (R$ 336,8 milhões) concedidos a uma pequena companhia aérea durante a pandemia de covid-19.

O juiz acusou o ex-presidente de Governo, que liderou a Espanha entre 2004 e 2011, de liderar concluiu "uma estrutura estável e hierarquizada de tráfico de influência" causada pela coleta de propinas.

Além disso, durante uma investigação foram encontrados em seu cofre joias e relógios avaliados em mais de 1,3 milhão de euros (R$ 8,26 milhões), segundo peritos. A origem não comprovada desses bens levou à abertura de uma investigação paralelamente por fraude fiscal.

Durante anos, a oposição denunciou o que considerava uma proximidade excessiva entre Zapatero e o governo venezuelano, relação que ele justificava como um canal para obter a libertação de presos políticos. A investigação policial aponta ramificações do caso Plus Ultra na Venezuela.

Este é mais um episódio constrangedor para o governo do socialista Pedro Sánchez, que já enfrentou outros processos envolvendo pessoas próximas.

Questionado nesta quarta-feira no Parlamento sobre os escândalos de corrupção, Sánchez evitou responder diretamente e limitou-se a defender a gestão de seu governo para que, em 2027, quando ocorrerem as próximas eleições gerais, a Espanha seja "um país melhor" do que era quando assumiu o poder, em 2018.

"O que está em jogo é, basicamente, a confiança daquilo que se tornou (...) o farol moral de Pedro Sánchez e do atual Partido Socialista", resumiu à AFP Astrid Barrio, professora de Ciências Políticas da Universidade de Valência.

O chefe de governo, cuja esposa, irmão e ex-braço direito também é alvo de investigações em casos distintos, manifestou apoio ao antecessor.

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