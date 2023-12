Zara retira campanha acusada de se inspirar em imagens de Gaza

A- A+

Antes os apelos ao boicote, a marca espanhola Zara retirou uma campanha publicitária, acusada nas redes sociais de se assemelhar a imagens de vítimas na Faixa de Gaza, o que negou nesta terça-feira (12).

"Alguns clientes se sentiram ofendidos com estas imagens, que já foram retiradas, e viram nelas algo muito diferente do que pretendíamos quando foram criadas", disse a Zara, a marca emblemática do grupo de prêt-à-porter número um do mundo, o Inditex, em um comunicado publicado nas redes sociais.

A campanha publicitária mostrava uma modelo de pé, carregando uma estátua de tamanho adulto enrolada em um lençol branco sobre o ombro, posando em frente a uma gaveta usada para transportar obras de arte, no meio de uma sala onde se veem pedaços de gesso e trechos destruídos de paredes.

Nas redes sociais, alguns acusaram esta campanha de se assemelhar a imagens que chegam de Gaza.

Uma mensagem publicada na rede social X mostrava a imagem da modelo junto com a foto de uma mãe de Gaza abraçando, desesperada, o corpo de um menino, envolto em um pano branco. Junto, um comentário condenava as "ruínas e mortalhas como pano de fundo".

Em seu comunicado, a empresa de fast fashion explicou que a campanha publicitária foi "idealizada em julho e fotografada em setembro", ou seja, antes da atual guerra entre Israel e o Hamas.

O conflito eclodiu pelos ataques sangrentos e sem precedentes lançados, da Faixa de Gaza, por esse movimento palestino em 7 de outubro em solo israelense.

Segundo a marca espanhola, a campanha "apresenta uma série de imagens de esculturas inacabadas no ateliê de um escultor, e foram criadas com o único propósito de mostrar peças de vestuário artesanais em um contexto artístico".

"A Zara lamenta esse mal-entendido e reitera seu profundo respeito por todo mundo", concluiu a marca.

No início da guerra, o grupo Inditex anunciou que iria fechar "temporariamente" suas 84 lojas da marca em Israel até novo aviso.

