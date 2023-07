A- A+

Como proceder Zé Celso: entenda os graves riscos de uma queimadura no corpo Lesões podem ter três graus, de acordo com a profundidade e são ainda piores quando ocorrem em locais fechados

O dramaturgo José Celso Martinez, de 86 anos, deu entrada nesta terça-feira na emergência do Hospital das Clínicas, em São Paulo, com queimaduras em 60% do corpo. Ele foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde foi entubado. Queimaduras, assim como a do ator e diretor, são lesões perigosas, que podem levar a infecções severas.

As queimaduras podem ser de três graus, conforme a profundidade da lesão provocada. A de 1° grau atinge a superfície da pele, a de 2° se estende para a partes mais profundas da pele e a de 3° grau ultrapassa a barreira de pele e pode danificar músculos, tendões, órgãos e até os ossos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Nos casos de queimaduras mais extensas e profundas, os primeiros socorros e a condução do tratamento são essenciais para garantir a saúde do acidentado.

"A queimadura é um dos piores danos que nosso corpo pode sofrer, desencadeando uma série de inflamações", afirma Alfredo Gragnani, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), professor de Cirurgia Plástica da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e responsável pelo Setor de Queimaduras do Hospital São Paulo, da Unifesp.

Segundo ele, há risco ainda maior quando a queimadura acontece em um incêndio em local fechado:

"Algumas lesões associadas, causadas pelo mecanismo de trauma, podem piorar o prognóstico desses pacientes, por exemplo, incêndios em lugares fechados, pois estes causam lesões inflamatórias induzidas pelo dióxido de carbono, provocando um processo inflamatório intenso nas vias aéreas. Em casos graves, com 40% ou mais de área corporal comprometida, ocorre um gasto enorme de energia para manter o organismo em funcionamento, o que pode impactar diretamente na imunidade, podendo levar a mais complicações e óbitos."

“O paciente que sofreu uma queimadura mais profunda só abandona o risco de morte quando passa por cirurgia plástica que repara as lesões e evita infecções severas que podem resultar em problemas de saúde ainda mais comprometedores”, alerta Gragnani Filho.

O que fazer em caso de queimadura:

Enxague o local com água corrente em temperatura ambiente

Proteja a pele danificada cobrindo-a com gaze

Retire anéis, pulseiras, relógios e acessórios caso a queimadura tenha sido nas mãos ou braços

Dirija-se ao hospital ou posto de saúde mais próximo da sua casa

Se não for possível se deslocar, acione o Samu (192) ou o Corpo de Bombeiros (193)

Acidente comum

No Brasil, estima-se que cerca de um milhão de pessoas são vítimas de acidentes com queimaduras por ano. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 77% dos casos acontecem em casa e 40% com crianças de até 10 anos.

Na última década, mais de 3 mil crianças, de 0 a 14 anos, morreram em decorrência de acidentes com queimadura e quase 221 mil foram hospitalizadas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 180 mil mortes são registradas no mundo todos os anos em decorrência de acidentes com queimaduras.

