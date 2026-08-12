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Conflito Zelenski afirma que ataque da Ucrânia danificou base naval russa em Novorossiysk Desde a invasão russa, há mais de quatro anos, o país ucraniano investiu no desenvolvimento de drones avançados e tem mirado repetidamente embarcações russas no Mar Negro, incluindo navios de guerra e petroleiros

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta quarta-feira, 12, em publicação nas redes sociais, que mísseis antinavio ucranianos, drones aéreos a jato e drones marítimos atacaram uma importante base naval russa na costa do Mar Negro em uma operação noturna "única".

Segundo Zelenski, a ação teve como alvo a base naval de Novorossiysk, na região russa de Krasnodar, considerada por Kiev o último grande reduto da frota russa no Mar Negro. Ele disse que o ataque atingiu sistemas de defesa aérea, píeres e outras estruturas portuárias.

Desde a invasão russa, há mais de quatro anos, a Ucrânia investiu no desenvolvimento de drones avançados e tem mirado repetidamente embarcações russas no Mar Negro, incluindo navios de guerra e petroleiros. Autoridades ucranianas afirmam que o uso de meios não tripulados ajudou a limitar a atuação da antes dominante Marinha russa na região, uma das principais conquistas militares de Kiev no conflito.

A base naval de Novorossiysk, na região russa de Krasnodar, considerada por Kiev o último grande reduto da frota russa no Mar Negro Foto: Planet Labs PBC/AFP/Divulgação

Apesar disso, a avaliação em Kiev é que o presidente russo, Vladimir Putin, segue determinado a prosseguir com a invasão, mesmo com o avanço lento e custoso no campo de batalha e em meio a esforços diplomáticos dos EUA para buscar uma saída negociada. Zelenski disse, citando relatórios da inteligência ucraniana, que Putin planeja "uma mobilização adicional e rápida de várias centenas de milhares de russos até o fim do ano". Os mesmos relatórios apontam que a Rússia também vem ampliando a produção de mísseis balísticos e de drones a jato, difíceis de serem neutralizados pelas defesas aéreas ucranianas.

Na versão russa, o governador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, afirmou que centenas de drones ucranianos atacaram Novorossiysk, Anapa e Gelendzhik, além do distrito de Temryuk, durante a noite Já o Ministério da Defesa em Moscou disse que as defesas aéreas russas derrubaram mais de 500 drones.

Kondratyev afirmou que, em Novorossiysk, uma criança de oito anos foi morta. Em Temryuk, uma pessoa ferida quando sua casa foi atingida morreu mais tarde no hospital. Segundo ele, outras 12 pessoas ficaram feridas na região. O governador acrescentou que destroços de drones abatidos caíram na área de quatro instalações industriais e em 21 edifícios residenciais, sem detalhar eventuais danos.

Novorossiysk abriga um importante terminal internacional de petróleo. O complexo de transbordo de petróleo Grushovaya, nas proximidades da cidade, é um dos maiores polos de transbordo do sul da Rússia para petróleo e derivados. Em fevereiro, o Departamento de Estado dos EUA manifestou descontentamento com ataques ucranianos a Novorossiysk, afirmando que eles afetaram interesses petrolíferos americanos no Cazaquistão.

O Caspian Pipeline Consortium opera um oleoduto da costa do Mar Cáspio, no noroeste do Cazaquistão, até Novorossiysk. O sistema escoa grande parte das exportações de petróleo bruto de três grandes campos cazaques nos quais as americanas Chevron e ExxonMobil têm participação.

Na Crimeia, anexada ilegalmente, as defesas aéreas derrubaram 115 drones ucranianos sobre Sevastopol durante a noite, disse o chefe local nomeado pela Rússia, Mikhail Razvozhayev, acrescentando que 10 edifícios residenciais e 25 casas particulares foram danificados.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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