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GUERRA Zelenski afirma que, em outubro, a Ucrânia conquistou mais território do que a Rússia A Rússia teria sofrido 54.400 militares mortos ou gravemente feridos, o maior número em um mês desde o início da guerra em grande escala, em fevereiro de 2022

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou neste domingo, 1º de novembro, que, durante o mês de outubro, o território que as forças ucranianas conseguiram recuperar foi maior do que o que as forças militares russas conseguiram conquistar.

"Em outubro, as Forças de Defesa da Ucrânia infligiram perdas recordes ao inimigo e recuperaram mais território do que os ocupantes russos conseguiram capturar", explicou ele.

A Rússia teria sofrido 54.400 militares mortos ou gravemente feridos, o maior número em um mês desde o início da guerra em grande escala, em fevereiro de 2022. Isso implica em perdas diárias recordes, como os 2.250 mortos ou gravemente feridos registrados em 21 de outubro.

"É importante que continuemos recuperando o que é nosso", destacou ele, antes de agradecer "aos combatentes, a todos os soldados ucranianos, às brigadas e às unidades pelos resultados alcançados".

"A Rússia está perdendo. Estamos mantendo nossas posições, libertando território e garantindo que cada dia de guerra custe ao agressor o máximo possível", acrescentou. "A Rússia só precisa optar por um cessar-fogo e pela diplomacia para interromper essas perdas insanas", enfatizou.

Desde fevereiro de 2024, a Rússia teria acumulado 1.590.270 baixas militares, incluindo 2.100 nas últimas 24 horas, segundo o balanço oficial ucraniano.

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