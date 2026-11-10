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Conflito Zelenski afirma que negocia 'grande troca' de prisioneiros com a Rússia Os dois países realizaram nesta terça suas primeiras negociações mediadas pelos Estados Unidos em nove meses para tentar encerrar a guerra, que já dura quatro anos e meio

Os negociadores da Ucrânia e da Rússia, que mantêm conversas em Abu Dhabi com a mediação dos Estados Unidos, trabalham em uma troca de prisioneiros em grande escala, declarou nesta terça-feira (10) o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski.

"Está sendo preparada uma troca em grande escala", afirmou Zelenski, acrescentando que autoridades americanas viajarão à Rússia para continuar debatendo o assunto.

Os dois países realizaram nesta terça suas primeiras negociações mediadas pelos Estados Unidos em nove meses para tentar encerrar a guerra, que já dura quatro anos e meio. Nem o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nem Zelenski participaram das negociações em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. A reunião durou quatro horas e um novo encontro está previsto para quarta-feira (11).

As delegações de Moscou e Kiev se reuniram em meio à retomada dos esforços de Washington para interromper os combates. Os Estados Unidos foram representados por Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, e pelo enviado especial Steve Witkoff.

Rubio, classificou o encontro como "muito produtivo". "Acreditamos que o (formato) trilateral deveria incluir, em algum momento, nossos parceiros europeus na mesa de negociações, porque eles fazem parte da solução de longo prazo para este problema", declarou Rubio em Paris, após o primeiro dia de conversas.

O presidente ucraniano afirmou que as discussões se concentraram principalmente em questões humanitárias, incluindo trocas de prisioneiros, o retorno de civis ucranianos mantidos em cativeiro e de crianças levadas do país.

Garantias de segurança também foram discutidas, acrescentou o presidente ucraniano durante uma participação na Universidade de Copenhague, na Dinamarca.

*Com informações de agências internacionais.

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