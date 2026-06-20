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guerra Zelenski alerta ucranianos para ação militar "maciça" dos russos após ataques a Moscou Pronunciamento de Zelenski também incluiu críticas a Belarus, ao afirmar que o país vizinho "ainda tem tempo" para desmontar equipamentos que estão auxiliando a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, alertou neste sábado (20) os cidadãos ucranianos para que fiquem atentos à noite, ao afirmar que a Rússia está se preparando para lançar mais um ataque em grande escala.

"Esta noite e nas próximas horas devemos prestar atenção especial aos alertas de ataque aéreo", disse Zelenski, em pronunciamento. "Os russos se prepararam para um novo ataque maciço. Por favor, mantenham-se em segurança."

O alerta de Zelenski ocorre dias depois de a Ucrânia ter lançado, em uma semana, dois ousados ataques massivos com drones contra Moscou, o que levou o Kremlin a prometer retaliação.

Segundo o presidente ucraniano, os ataques a Moscou foram uma "resposta justa aos ataques russos".

O pronunciamento de Zelenski também incluiu críticas a Belarus, ao afirmar que o país vizinho "ainda tem tempo" para desmontar equipamentos que estão auxiliando a máquina de guerra russa.

Na sexta, o líder ucraniano emitiu um ultimato ao ditador belarusso, Alexander Lukashenko, dizendo que Minsk tinha uma semana para remover essas instalações ou a Ucrânia tomaria medidas por conta própria.

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