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MUNDO Zelenski avança com os preparativos para uma reunião com os EUA e Rússia em novembro Presidente ucraniano discutiu o assunto o presidente turco

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, discutiu com seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, os preparativos para uma reunião trilateral entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia, prevista para a primeira quinzena de novembro, bem como a possibilidade de a Turquia sediar novos encontros para impulsionar as negociações de paz.

"Estamos nos preparando para um formato trilateral - Ucrânia, Estados Unidos e Rússia - na primeira quinzena de novembro", anunciou Zelenski durante uma coletiva conjunta com Erdogan, na qual destacou que ambos examinaram as perspectivas dessa iniciativa e possíveis fórmulas para envolver também Ancara, a Europa e outros parceiros internacionais.

Nesse contexto, o presidente ucraniano defendeu a necessidade de enviar a Moscou "sinais claros de que não há alternativa à paz" e insistiu que o apoio internacional a Kiev deve ser mantido.

Por sua vez, Erdogan comemorou que os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra na Ucrânia tenham recuperado o ímpeto, especialmente na esteira das iniciativas promovidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Estamos prontos para envidar todos os esforços possíveis para abrir o caminho para a paz", assegurou.

A SITUAÇÃO NO MAR NEGRO

A segurança no Mar Negro também ocupou boa parte das conversas entre os dois presidentes. Zelenski agradeceu o apoio turco à soberania e à integridade territorial da Ucrânia e anunciou que Kiev e Ancara trabalharão na criação de um corredor de grãos para garantir a continuidade e o funcionamento seguro das exportações agrícolas.

Na mesma linha, Erdogan, que rejeitou os ataques contra embarcações civis "sejam de quem forem", defendeu a restauração da segurança da navegação e instou "todas as partes" a evitar novas escaladas.

No âmbito bilateral, os dois presidentes destacaram ainda seu potencial de cooperação nas áreas de defesa, fabricação de armamentos, indústria e energia. Nesse sentido, a parte ucraniana informou que o fornecimento de geradores e outros equipamentos energéticos turcos aumentará nas próximas semanas, em um contexto marcado pela intensificação dos ataques russos contra infraestruturas energéticas ucranianas. Também foram anunciados novos projetos industriais e econômicos conjuntos.

Por fim, ambos destacaram a entrada em vigor, em 1º de outubro passado, do acordo de livre comércio assinado em 2022, que visa impulsionar as trocas comerciais e aproximar os dois países da meta de atingir um volume de negócios bilateral de 10 bilhões de dólares (cerca de 8,9 bilhões de euros). Erdogan também expressou sua confiança de que as empresas turcas contribuirão para a futura reconstrução da Ucrânia.

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